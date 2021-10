La startup française Plum lève 5 millions d’euros auprès de Firstminute Capital, Partech et Kima

La décoration d’intérieur est un secteur encore peu digitalisé, que la startup parisienne Plum tente d’investir avec une approche 100% digitale. Dans cette optique, elle lève aujourd’hui 5 millions d’euros en seed auprès de Firstminute Capital, avec la participation de Partech, Kima Ventures et de business angels dont Luke Sherwin, co-fondateur de Casper et Block Rénovation, ainsi qu’Adrien Monfort, co-fondateur de Sorare.

Lancé en 2019 par deux sœurs, Amandine Julia et Marion Merle, Plum développe une plateforme permettant aux particuliers de réaliser des projets de décoration intérieure. La startup, qui propose une gamme de services allant de l’inspiration à la conception et jusqu’à l’installation, s’adresse avant tout à ceux qui viennent d’acquérir une maison (ou un appartement) et les clients déjà propriétaires qui rénovent leurs biens.

Présente sur le marché français, elle revendique un chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euros dès 2020, son premier exercice, et devrait atteindre un objectif de ventes de 8 à 9 millions d’euros en 2021. Plum a en effet été propulsé par la pandémie qui a relancé la mode du bricolage à la maison. L’entreprise s’est concentrée sur la cuisine, la salle de bain et le dressing.

Expansion à l’international

«Notre mission est de libérer le potentiel créatif de nos clients en leur fournissant du contenu inspirant, des produits et accessoires haut de gamme, ainsi que des conseils d’experts. Ce que nous voulons c’est être le partenaire créatif incontournable pour tout ce qui touche à l’aménagement intérieur», commente la co-fondatrice de Plum, Amandine Julia. «Aujourd’hui marque un tournant pour Plum, nous permettant d’accélérer le déploiement de notre offre de services et de produits, ainsi que de lancer notre expansion à l’international».

En effet, la startup ambitionne de s’étendre en Europe en se lançant en Allemagne et au Royaume-Uni prochainement. Plum prévoit également de recruter 15 à 20 nouveaux membres en 2022 pour occuper différents postes managériaux.

Plum : les données clés

Fondateurs : Amandine Julia et Marion Merle

Création : 2019

Siège social : Paris

Secteur : décoration d’intérieur

Financement : 5 millions d’euros en seed auprès de Firstminute Capital, avec la participation de Partech, Kima Ventures et de business angels dont Luke Sherwin, co-fondateur de Casper et Block Rénovation, ainsi qu’Adrien Monfort, co-fondateur de Sorare.