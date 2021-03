Cubyn lève 35 millions d’euros pour bâtir un réseau logistique indépendant des marketplaces

Avec le bond de l’e-commerce provoqué par la crise du coronavirus, la chaîne logistique des commerçants a été mise à rude épreuve. Pour les épauler, Cubyn leur propose une solution leur permettant d’externaliser leur logistique tout en gardant leur stock. La start-up propose même d’aller plus loin en abritant les stocks des commerçants, avec son offre Cubyn Fulfillment lancée en 2019.

Fortement mise à contribution depuis un an, la société annonce aujourd’hui un tour de table de 35 millions d’euros pour bâtir un réseau logistique européen qui permette aux commerçants de s’affranchir du modèle des marketplaces comme Amazon. L’opération a été réalisée auprès d’Eurazeo et Bpifrance via son fonds Large Venture. First Bridge Ventures, Fuse Venture Partners, DN Capital, 360 Capital ou encore BNP Paribas Développement figurent également parmi les acteurs ayant participé à cette nouvelle levée de fonds, qui intervient moins de deux après un tour de table de 12 millions d’euros bouclé à l’été 2019.

Écoutez notre échange avec Adrien Fernandez-Baca, co-fondateur et CEO de Cubyn, pour comprendre les enjeux et les ambitions derrière ce tour de table de 35 millions d’euros :

«L’e-logistique représente 15% des revenus de l’e-commerce»

Fondée en 2014 par Adrien Fernandez-Baca et Mathieu Lemaire, la société s’est spécialisée dans la logistique à la demande, en prenant comme angle d’attaque le «premier kilomètre» pendant que de nombreuses start-up se positionnent sur le segment du «dernier kilomètre», considéré comme le plus coûteux dans le parcours de livraison. Avec son approche, la start-up estime que son service permet aux commerçants de réduire leurs coûts logistiques de 30%. «L’e-commerce a besoin d’un réseau logistique neutre, ultra-compétitif en prix et en qualité. Aujourd’hui, l’e-logistique représente 15% des revenus de l’e-commerce. De manière contradictoire, à date, il n’existe toujours pas de solution logistique efficace et scalable autre que les solutions offertes par des marketplaces silotées», explique Adrien Fernandez-Baca, co-fondateur et CEO de Cubyn.

Avec sa plateforme, Cubyn entend faciliter la gestion de la logistique des commerçants, en les déchargeant notamment des problématiques liées à l’espace de stockage. Lorsqu’une commande est passée en ligne, elle est ainsi automatiquement exportée et traitée à partir d’un entrepôt Cubyn. La société se charge ensuite de déterminer le transporteur le plus adapté pour chaque envoi grâce à ses algorithmes qui s’appuient sur les données d’expédition de millions de colis. Des marketplaces font également appel aux services de l’entreprise, à l’image de Back Market, Rakuten et la Fnac. Depuis sa création, Cubyn indique avoir traité plus de 5 millions de commandes depuis son entrepôt en région parisienne, situé à Gennevilliers (Hauts-de-Seine).

Après une année 2020 où l’entreprise tricolore a vu son volume brut de marchandises être multiplié par 8 pour atteindre 250 millions d’euros, Cubyn veut accélérer son déploiement en Europe. Dans ce sens, la société, qui veut doubler ses effectifs pour atteindre les 170 collaborateurs, va déployer ses services en Espagne et au Portugal dès le mois d’avril. C’est d’ailleurs en Espagne que Cubyn va ouvrir son premier entrepôt à l’international pour mieux rayonner sur la péninsule ibérique. Un peu plus tard dans l’année, la start-up se lancera également en Italie, au Royaume-Uni et de l’Allemagne. C’est aussi en 2021 que Cubyn va se doter d’un entrepôt automatisé de 25 000 mètres carrés en région parisienne pour faire face à la demande croissante des commerçants et des marketplaces, dont l’activité ne cesse de grimper avec la pandémie de Covid-19.

Cubyn : les données clés

Fondateurs : Adrien Fernandez-Baca et Mathieu Lemaire

Création : 2014

Siège social : Paris

Secteur : eCommerce

Activité : logistique à la demande

Financement : 35 millions d’euros en mars 2021, 12 millions d’euros en juillet 2019…