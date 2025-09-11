CuspAI lève plus de 85 millions d’euros pour accélérer la découverte de matériaux grâce à l’IA

La découverte de nouveaux matériaux repose traditionnellement sur des cycles longs, souvent de dix à vingt ans, qui freinent l’innovation dans des domaines aussi critiques que l’énergie, l’électronique ou l’environnement. C’est à cette problématique que s’attaque CuspAI, jeune société née à Cambridge en 2024, qui développe une plateforme permettant de réduire ces délais à quelques mois en combinant modélisation moléculaire et simulations physiques.

Cette approche séduit déjà plusieurs secteurs confrontés à des verrous technologiques majeurs. CuspAI a établi une collaboration avec Hyundai sur des applications liées à l’énergie durable, avec Kemira sur l’élimination des PFAS, et avec Meta autour du captage du carbone via la base de données ODAC25, l’une des plus vastes au monde dans ce domaine.

La startup bénéficie d’un réseau d’appuis scientifiques et industriels de premier plan. Geoffrey Hinton et Yann LeCun, figures majeures de l’intelligence artificielle, comptent parmi ses conseillers, aux côtés de Martin van den Brink, ancien président et CTO d’ASML, et de Lord John Browne, ex-CEO de BP.

Fondée en 2024 par Chad Edwards, ancien dirigeant de Quantinuum, et Max Welling, pionnier de l’IA et ex-Microsoft Research, CuspAI a levé plus de 85 millions d’euros en Series A. Le tour a été co-dirigé par New Enterprise Associates (NEA) et Temasek, avec la participation de NVentures (bras de capital-risque de NVIDIA), Samsung Ventures, Hyundai Motor Group, ainsi que Basis Set Ventures, FJ Labs, Giant Ventures, LocalGlobe, Northzone, Prosus Ventures, Tiferes Ventures et Touring Capital.

Plusieurs business angels ont également investi, parmi lesquels Durk Kingma (cofondateur d’OpenAI), Zoubin Ghahramani (VP Research chez Google DeepMind), Arash Ferdowsi (fondateur de Dropbox), Thomas Wolf (fondateur de Hugging Face) et Victor Riparbelli (CEO de Synthesia).

Cette levée suit un financement d’amorçage de 25,5 millions d’euros annoncé en 2024, portant le total des fonds levés à environ 110,5 millions d’euros.