Cybersécurité : EfficientIP lève 10 millions d’euros pour lutter contre les attaques DNS

L’an passé, le nombre d’attaques DNS a augmenté en moyenne de 34% dans le monde, avec à la clé des entreprises confrontées à de lourdes difficultés. Ces attaques ont notamment abouti à l’indisponibilité de plusieurs applications pour 63% des entreprises touchées dans un climat de cybercriminalité qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Concrètement, une attaque basée sur le DNS permet aux cybercriminels de récupérer des informations personnelles en redirigeant les utilisateurs vers un faux site, ressemblant très fortement à celui souhaité initialement. «Avec un coût moyen de près d’un million d’euros par attaque et une fréquence de plus en plus importante, les entreprises ne peuvent tout simplement pas se permettre d’ignorer la sécurité DNS et doivent la mettre en oeuvre en tant que partie intégrante du dispositif stratégie pour protéger leurs données et leurs services», explique Romain Fouchereau, responsable de la recherche sur la sécurité européenne chez IDC, cabinet qui a réalisé une étude sur l’évolution des menaces DNS pour l’entreprise française EfficientIP.

Cette dernière, spécialisée dans les solutions DDI (DNS, DHCP et IPAM), vient de boucler un tour de table de 10 millions auprès de Jolt Capital pour accélérer son expansion internationale. A l’heure de l’essor des objets connectés (smartphones, enceintes, téléviseurs, wearables…), EfficientIP, qui avait déjà collecté 4 millions d’euros en 2012, se positionne ainsi sur un marché amené à s’envoler au cours des prochaines années. Selon le cabinet Strategy Analytics, il y a actuellement 22 milliards d’objects connectés dans le monde. Un chiffre déjà colossal qui devrait grimper 38,6 milliards d’appareils connectés d’ici 2025 et 50 milliards à l’horizon 2030.

70% du chiffre d’affaires à l’international

Les serveurs DNS étant indispensables pour permettre aux utilisateurs d’accéder à toutes les applications dont ils ont besoin au quotidien, car assurant la correspondance entre l’adresse IP (numéro d’identification attribué à chaque périphérique relié à Internet) et le nom de domaine souhaité, la société tricolore s’est donnée pour mission d’améliorer la protection des infrastructures réseau des entreprises pour leur éviter que de nombreuses données soient compromises, voire perdues. Et dans un secteur où les attaques se multiplient, le temps presse. «Les entreprises commencent seulement à utiliser les DNS comme un élément clé de leur stratégie de sécurité pour anticiper les menaces, contrôler les règles automatiser les processus», indique David Williamson, directeur général d’EfficientIP. Et d’ajouter : «Cependant, la plupart de nos clients nous assurent qu’ils sont sur-protégés. Or dans 100% des cas, nous parvenons à pénétrer leur infrastructure réseau lorsque nous réalisons nos batteries de tests.»

Sur ce marché florissant, ce sont tous les secteurs qui sont concernés, de la finance à la grande distribution, en passant par les services publics, la santé ou l’éducation. Après avoir mis en place une stratégie d’expansion mondiale en 2013, la société française réalise aujourd’hui 70% de son chiffre d’affaires à l’international. Si l’Europe, portée par la France, concentre la moitié de son activité, EfficientIP est également performant outre-Atlantique. En effet, sur le millier d’entreprises qui ont fait appel aux services de la société française, 300 sont basées en Amérique du Nord, à l’image de Netflix, de la mairie de New York ou encore de l’université canadienne McGill. En France, EfficientIP compte notamment Carrefour et Orange parmi ses clients.

EfficientIP : les données clés

CEO : David Williamson

Création : 2004

Siège social : Paris

Secteur : Cybersécurité

Activité : éditeur spécialisé dans les solutions DDI (DNS, DHCP et IPAM)

Effectifs : 120 collaborateurs

Financement : 10 millions d’euros en décembre 2019…

