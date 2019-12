[Webinar] DAF : les robots peuvent-ils vous sauver ?

Les institutions financières sont confrontées au défi de fournir un service client à tout moment et n’importe où, tout en assurant une gouvernance des données et des contrôles de processus stricts.

Jusqu’à 25 % des processus bancaires sont susceptibles d’être automatisés dans les prochaines années. Tirez parti de l’intelligence de la force de travail numérique d’Automation Anywhere pour éliminer les tâches manuelles, rationaliser les opérations et améliorer l’accès aux données métier. La RPA intervient en parallèle des employés humains pour permettre aux sociétés de services financiers d’améliorer les performances et l’efficacité des principaux processus métier.

Améliorez votre efficacité : réduisez les coûts opérationnels, les erreurs de signalement et la livraison client intégrale

Réduisez la fraude : augmentez la détection et la prévention des transactions frauduleuses

Renforcez la conformité : suivez et gérez les données pour répondre aux exigences réglementaires

Nous vous rappelons que ce webinaire fait partie d’une série destinée à vous éclairer sur la manière dont l’automatisation et la démarche cognitive sont sur le point de révolutionner les fonctions métiers.

Ce webinar a été présenté par: Cyril Millin, Sales Engineer Manager, Southern Europe chez Automation Anywhere

