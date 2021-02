Dark kitchen: Not So Dark lève 20 millions d’euros auprès de Kharis Capital et du co-fondateur d’Uber

La start up Not So Dark a annoncé mercredi avoir procédé à une levée de fonds de 20 millions d’euros, qui lui permettra de créer 30 cuisines « fantômes » et 20 nouvelles « marques virtuelles » supplémentaires. En pleine expansion, en particulier depuis la pandémie de Covid-19 qui a contraint à fermer les salles des restaurants pour éviter la propagation du virus, les cuisines « fantômes » ou « dark kitchen » préparent uniquement des plats à livrer.

Créée en 2020 par Clément Benoit, le fondateur du service de livraisons Stuart, et Alexandre Haggai, Not So Dark a ouvert neuf « kitchens » à Paris, Nice, Bordeaux et Barcelone et emploie « plus de 150 personnes pour un chiffre d’affaires mensuel d’un million d’euros », précise un communiqué. L’entreprise annonce lever 20 millions d’euros lors d’une opération à laquelle le fonds d’investissement Kharis Capital participe à hauteur de 70%, au côté d’autres investisseurs minoritaires comme Oscar Salazar, co-fondateur d’Uber.

Cette levée de fonds doit lui permettre de financer la création de 30 cuisines -en France, Espagne et Belgique principalement-, et 20 nouvelles « marques virtuelles », tout en recrutant un millier de collaborateurs en Europe. Ses marques actuelles, Como Kitchen, Gaïa, JFK, Recoleta, Maison dumplings, 6AM et Torpedo « figurent déjà dans le top des ventes des plateformes » de livraison de repas Deliveroo et Uber Eats, affirme la start-up.