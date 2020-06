Data marketing: Mediarithmics lève 8 millions d’euros pour accélérer à l’international

La plateforme de data marketing Mediarithmics lève 8 millions d’euros auprès des investisseurs historiques, Jaïna Capital et Ventech, ainsi que de deux nouveaux fonds, Alliance Entreprendre et Adelie Capital. La startup parisienne avait déjà levé 3 millions d’euros en 2017.

Fondé en 2013 par Stéphane Dugelay, Mediarithmics permet à ses clients de collecter des données clients et prospects en temps réel, notamment pour optimiser les campagnes CRM et marketing. « J’ai pensé Mediarithmics dès les premières lignes de code pour être un outil universel et durable », explique Stéphane Dugelay. « La conjoncture actuelle, et notamment la fin programmée du cookie tiers, confirme mon sentiment et ma vision : les acteurs du marché doivent s’appuyer sur une plateforme flexible, ouverte et capable de s’adapter simplement aux évolutions technologiques. »

Données personnelles: une évolution du marché

Face aux récentes évolutions en matière de protection des données personnelles, le marché du data marketing a dû s’adapter. Mediarithmics se targue d’avoir su anticiper la fin du cookie tiers et la quête de transparence de l’internaute. « Aujourd’hui, nous proposons toute une palette de fonctionnalités pour continuer à faire du marketing ciblé, respectueux des choix des consommateurs, sans ce traceur qui est amené à disparaître », affirme le fondateur de la startup.

Mediarithmics s’adresse en particulier aux acteurs du retail, de l’e-commerce et des médias. Parmi ses clients, la startup compte des sociétés françaises et internationales renommées, à l’instar de Cdiscount, relevanC, Fnac-Darty, Channel 4 (UK), France Télévisions, Webedia ou encore La Presse, au Canada.

« Une stratégie de partenariats »

Présente en Europe avec des bureaux à Paris et Londres, Mediarithmics ambitionne désormais d’accélérer la commercialisation de sa solution à l’international et d’élargir sa clientèle européenne, notamment au Royaume-Uni. La startup souhaite également consolider sa position en France et renforcer son équipe.

« Nos réussites en France sont clairement exportables dans les autres pays européens et nord-américains où les dynamiques marché sont les mêmes », commente Grégoire Fremiot, Chief Revenue Officer de Mediarithmics. « En parallèle, une stratégie de partenariats avec les sociétés de conseil & agences devrait permettre à Mediarithmics d’aller cibler plus largement les entreprises B2C de taille et maturité variable pour élargir son portefeuille clients. »

Mediarithmics : les données clés

Fondateur: Stéphane Dugelay

Création: 2013

Siège social: Paris

Effectifs: 60

Secteur: data marketing

Activité: plateforme de data marketing

Financement: 8 millions d’euros en juin 2020 auprès des investisseurs historiques, Jaïna Capital et Ventech, ainsi que de deux nouveaux fonds, Alliance Entreprendre et Adelie Capital.