Invenis lève 3 millions d’euros pour démocratiser l’analyse prédictive dans les entreprises

Invenis, qui développe des outils d’analyse prédictive pour les entreprises, lève 3 millions d’euros auprès notamment de Crédit Mutuel Innovation, filiale du Crédit Mutuel Equity. Il s’agit pour la startup parisienne de son premier tour de table.

Lancé en 2015 par Pascal Chevrot, Benjamin Quétier et Grégory Serrano, Invenis édite un logiciel de business intelligence augmentée à destination des PME et ETI. L’objectif de la startup est d’accompagner ces structures dans l’analyse prédictive de toutes leurs données et en autonomie. Face à un marché du Big Data et de l’IA encore complexe, Invenis développe des outils à la porter des équipes de business analysts.

«Permettre à toutes les PME-ETI de devenir Data-Driven»

La startup s’adresse à de multiples secteurs qui nécessitent des compétences telles que maintenance prédictive dans l’industrie, la connaissance clients et les recommandations d’achat dans le retail, l’optimisation du parcours patients pour les acteurs de la santé, ou encore la prédiction de stocks pour la logistique. Invenis revendique d’ores et déjà une centaine d’utilisateurs réguliers et une dizaine de clients tels que le Ministère des Solidarités et de la Santé ou encore l’AFNOR.

La startup parisienne ambitionne désormais d’accélérer son développement. « Nous continuons à construire les fondamentaux et allons entamer une phase d’accélération, notamment en mettant en place un réseau de partenaires qualifiés, et ainsi permettre à toutes les PME-ETI de devenir Data-Driven », commente Grégory Serrano.

Invenis : les données clés

Fondateurs: Pascal Chevrot, Benjamin Quétier et Grégory Serrano

Création: 2015

Siège social: Paris

Effectifs: 20

Secteur: big data, IA, IT

Activité: logiciel de business intelligence augmentée à destination des PME et ETI

Financement: 3 millions d’euros auprès notamment de Crédit Mutuel Innovation, filiale du Crédit Mutuel Equity.