DataCrunch prévoit une gigafactory de l’IA en Lettonie après une levée de 55 millions d’euros

Alors que près de 70 % du marché du cloud est contrôlé par Amazon, Google et Microsoft, les acteurs européens peinent à dépasser 2 % de part de marché. Si cette situation paraissait inexorable pour certains, d’autres acteurs européens veulent la corriger d’autant que cette dépendance questionne la sécurité des données, et une maitrise des coûts à venir.

C’est dans ce contexte que la société finlandaise DataCrunch a présenté un projet de gigafactory dédiée à l’IA en Lettonie. L’installation, développée en collaboration avec la République de Lettonie et des investisseurs internationaux, pourrait déployer environ 100 000 accélérateurs IA. L’objectif est de fournir une capacité de calcul sécurisée, conforme au droit européen et alimentée par une énergie jusqu’à 100 % renouvelable.

L’infrastructure serait ouverte aux startups, PME et institutions de recherche à travers l’Union européenne. Le projet prévoit une architecture évolutive permettant l’ajout d’autres sites en Europe et l’entrée de nouveaux partenaires. Une expression d’intérêt formelle a été soumise à la Commission européenne.

Pour le cofondateur et directeur général de Datacrunch Ruben Bryon, les organisations européennes doivent choisir entre la dépendance aux clouds étrangers et l’investissement dans des solutions locales.

L’entreprise revendique déjà des références comme Sony, Freepik, Schibsted, 1X et Unbabel. Ses services incluent des clusters instantanés pour charges distribuées, notés à un niveau équivalent à Google Cloud par SemiAnalysis, ainsi que des containers serverless utilisés à grande échelle. Les prochains développements concernent un service Kubernetes managé, un stockage objet géographiquement distribué et des endpoints d’inférence optimisés pour les modèles génératifs.

Fondée en 2020 par Ruben Bryon, DataCrunch fournit des solutions de cloud GPU pour l’entraînement et l’inférence IA. La société a levé 55 millions d’euros en série A, auprès de byFounders, Skaala, Varma et Tesi, avec la participation de J12 Ventures et de plusieurs investisseurs individuels. Une partie du tour a été financée par de la dette via Nordea, Armada Credit Partners, Danske Bank, Norion Bank et Local Tapiola. Ce financement porte à 76,5 millions d’euros les capitaux levés depuis sa création.