Connaissez-vous MIMI ROBOTICS, la spin-off de l’ETH Zurich qui veut développer la main robotisée la plus avancée au monde ?

Issu de l’ETH Zurich, l’une des principales universités mondiales en ingénierie et en robotique, Mimic Robotics s’attaque à l’un des derniers bastions de l’automatisation industrielle, celle des tâches manuelles complexes qui exigent une dextérité humaine réelle. La startup suisse part du constat que les robots traditionnels excellent dans les gestes répétitifs, mais échouent dès qu’il faut saisir, ajuster, repositionner ou s’adapter à des variations imprévisibles.

Pour répondre à cette limite structurelle, Mimic Robotics développe une main humanoïde à 21 articulations, montée sur des bras industriels standards, pilotée par un modèle de Physical AI entraîné sur des démonstrations humaines collectées en conditions réelles. L’approche combine matériel avancé, foundation model propriétaire et une méthode unique de capture de gestes, permettant à la machine de reproduire des compétences humaines avec précision submillimétrique et correction d’erreurs en temps réel.

Le marché visé est la fabrication, l’assemblage, l’automobile, la logistique. Toutes ces industries concentrent encore des millions de tâches impossibles à automatiser faute de robots suffisamment flexibles. Avec une projection de 38 milliards de dollars pour la robotique humanoïde et dextre d’ici 2035, Mimic se positionne sur l’un des segments les plus stratégiques de la nouvelle génération d’automatisation industrielle.

Pour accélérer cette ambition, l’entreprise vient de lever 13,8 millions d’euros en Seed. Le tour, mené par Elaia et Speedinvest, réunit également 2100 Ventures, Sequoia Scout Fund, 10X Founders, Founderful et 1st Kind, portant le financement total au-delà de 17 millions d’euros.

Dirigée par Stefan Weirich (CEO) aux côtés de Stephan-Daniel Gravert (CPO), Elvis Nava (CTO), Benedek Forrai (Founding Engineer) et Robert Katzschmann (Scientific Advisor), Mimic Robotics regroupe aujourd’hui une équipe de 25 spécialistes de l’IA, de la manipulation robotique et des systèmes industriels. La startup pilote déjà sa technologie auprès de grands industriels, dont plusieurs Fortune 500, en vue d’un déploiement commercial à grande échelle d’ici 2027.