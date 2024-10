David Poincheval, nouveau directeur scientifique de Cosmian : une expertise cryptographique au service de la sécurité des données

David Poincheval, expert de renommée internationale en cryptographie, a récemment rejoint la start-up Cosmian en tant que directeur scientifique, apportant avec lui une riche expérience de plus de trente ans dans ce domaine. L’occasion nous est donné d’échanger avec lui dans une emission spéciale qui lui est consacrée sur FRENCHWEB.FR

Un parcours académique d’excellence

David Poincheval a débuté son parcours académique à l’École normale supérieure (ENS) en 1991, où il s’est spécialisé en mathématiques et informatique. Très tôt, il s’est passionné pour la cryptographie, un domaine qui allie rigueur mathématique et solutions applicables aux problèmes concrets. Après avoir soutenu une thèse en cryptographie, il rejoint le CNRS en 1998 au sein du département d’informatique de l’ENS, où il a dirigé des recherches sur la sécurité prouvée, un concept central dans la cryptographie moderne. Selon David Poincheval, « la sécurité prouvée consiste à démontrer mathématiquement que les outils cryptographiques répondent aux exigences de sécurité définies » .

Parmi ses travaux notables, il a étudié des domaines aussi variés que l’authentification, la signature électronique, le chiffrement asymétrique, ainsi que des sujets plus exotiques comme la monnaie électronique et le vote électronique . En 2013, il a piloté le projet européen CryptoCloud, dont l’objectif était de développer des outils cryptographiques pour garantir la confidentialité dans les environnements cloud .

Lien entre recherche académique et innovation industrielle

Tout au long de son parcours, David Poincheval a été un fervent défenseur de la collaboration entre la recherche académique et le monde industriel. « Les interactions avec les entreprises permettent de résoudre des problèmes concrets tout en explorant des aspects théoriques, » explique-t-il . Ce lien a pris une nouvelle dimension lorsqu’il a commencé à collaborer avec Cosmian, une start-up spécialisée dans la protection des données hébergées dans le cloud. « Les données dans le cloud sont particulièrement sensibles car elles ne sont plus hébergées localement. Elles sont traitées ailleurs, ce qui soulève des questions de confidentialité et de sécurité » .

Cette collaboration a débuté de manière informelle avant d’être formalisée, notamment à travers l’encadrement d’une thèse CIFRE au sein de Cosmian . Aujourd’hui, en tant que directeur scientifique, David Poincheval s’efforce d’anticiper les futures menaces et d’offrir des solutions cryptographiques adaptées aux besoins des entreprises.

L’impact de l’IA et du quantique sur la cryptographie

Deux domaines technologiques émergents, l’intelligence artificielle (IA) et l’informatique quantique, posent de nouveaux défis à la cryptographie. L’IA, en particulier, exige de grandes quantités de données pour l’entraînement des modèles, ce qui soulève des problématiques de privacy. « Un modèle d’IA contient souvent des informations sensibles, et interroger ce modèle peut révéler des données personnelles, » alerte Poincheval . La cryptographie joue alors un rôle crucial pour protéger ces informations.

En ce qui concerne l’informatique quantique, Poincheval souligne que, si les ordinateurs quantiques atteignent un jour leur plein potentiel, ils pourraient casser les systèmes de cryptographie actuels basés sur la théorie des nombres, tels que le chiffrement RSA ou El Gamal. « La menace quantique est incertaine, mais nous devons nous y préparer. C’est pourquoi la cryptographie post-quantique devient un domaine de recherche clé » .

Anticiper les menaces futures chez Cosmian

En prenant la tête de la direction scientifique chez Cosmian, David Poincheval se concentre sur l’anticipation des menaces émergentes. « Mon rôle est de prévoir les besoins futurs en matière de sécurité et de trouver des compromis acceptables entre sécurité et efficacité, » conclut-il .