.txt lève 10,97 M€ pour accélérer l’intégration des modèles de langage dans les systèmes d’entreprise

.txt, une startup parisienne spécialisée dans l’amélioration des modèles de langage (LLM), vient de lever 10,97 millions d’euros à travers deux tours de financement, en seulement sept mois. La société a clôturé une levée de pré-seed de 3,2 millions de dollars (environ 3 millions d’euros) en décembre 2023, suivie d’un tour de seed de 8,7 millions de dollars (environ 8 millions d’euros) en août 2024, dirigé par EQT Ventures.

Parmi les investisseurs figurent Seedcamp, Common Magic, Kima, ainsi que des business angels notables tels que Roxanne Varza (Station F), Erik Bernhardsson (Modal Labs), Julien Chaumond (Hugging Face) et Jean-Louis Queguiner (Gladia).

.txt se distingue en transformant les LLM, souvent considérés comme des outils conversationnels, en plateformes permettant des interactions programmatiques et déterministes. La startup propose une solution qui permet aux entreprises d’intégrer les modèles de langage dans leurs systèmes critiques, en automatisant des processus tels que l’extraction de données structurées ou la gestion de documents complexes.

Avec ces nouveaux fonds, .txt prévoit de renforcer son équipe, passant de 9 à 15 employés, en se concentrant sur le recrutement de nouveaux ingénieurs logiciels et d’un Chief of Staff. La société mettra également l’accent sur l’expansion de sa technologie et son déploiement à plus grande échelle, avec l’objectif de répondre aux besoins des entreprises utilisant les LLM dans des environnements à forte exigence de fiabilité et de performance.

Rémi Louf, CEO de .txt, a déclaré : « Nous sommes convaincus que la génération structurée deviendra un standard dans les prochaines années, permettant aux LLM de réaliser le plein potentiel des automatisations d’entreprise. Ces fonds nous permettront de continuer à innover et à étendre cette technologie. »

L’entreprise s’appuie déjà sur sa bibliothèque open-source, Outlines, qui a cumulé plus de 3 millions de téléchargements, pour déployer ses solutions dans des environnements de production, avec des acteurs majeurs de l’intelligence artificielle comme OpenAI et Cohere parmi ses premiers utilisateurs.