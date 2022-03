De Facebook à Disney, quelles stratégies pour les géants de la Tech ?

Le rapport GAFAnomics Quarterly de Fabernovel a récemment été dévoilé. L’entreprise fondée en 2003 réalise depuis 2006 les études publiques GAFAnomics, qui visent à contribuer à « la lisibilité et à l’accessibilité de la révolution numérique et des grandes transformations de l’économie ».

Parmi les temps forts de l’année 2021, Fabernovel retient les performances de Tesla, ainsi que le renouveau d’entreprises comme Disney, Nike ou Walmart, que Cyril Vart, executive VC de Fabernovel, qualifie de « phénix ». « Une fois que les entreprises adoptent les mécaniques des GAFA en devant plus agiles et numériques, elles ont des résultats impressionnants. Par exemple, lors de sa première année d’existence, Disney + a enregistré un revenu qui dépasse celui de Disney Studio ».

Un autre changement notable aux yeux de Fabernovel réside dans la difficulté que connaissent les premiers GAFA, à l’instar de Facebook. « Ils changent de nom pour faire diversion et sont obligés d’admettre que le bonheur de leurs annonceurs n’est pas forcément aligné avec celui de leurs utilisateurs. Facebook a également vu sa croissance d’usage ralentir, voire s’arrêter et a ‘égaré son premier million d’utilisateurs’, ce qui est complètement nouveau dans le monde des GAFA ».

Retrouvez l’interview complète de Cyril Vart, executive VC de Fabernovel :