[Série C] La startup Deepki lève 150 millions d’euros pour financer son expansion aux États-Unis

La jeune pousse Deepki, qui mesure la performance environnementale de parcs immobiliers du tertiaire, a levé 150 millions d’euros, notamment pour financer son expansion aux États-Unis, a-t-elle annoncé mercredi. Deepki, qui n’avait levé que 10,5 millions d’euros jusqu’à maintenant, s’adresse aux grands propriétaires de parcs immobiliers tertiaires, investisseurs, banques, compagnies d’assurances ou grandes entreprises comme le groupement des Mousquetaires (Intermarché) en France.

Son logiciel va chercher automatiquement de nombreuses données sur les bâtiments (factures d’énergie ou d’eau, informations de construction, en passant par l’exposition solaire, ou la proximité des transports en commun…) puis les utilise pour évaluer la performance environnementale des bâtiments, et proposer des améliorations. La jeune pousse de 150 salariés, déjà installée en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, table sur 200 recrutements en 2022, avant 400 en 2023, selon son cofondateur et directeur général Vincent Bryant.

« Nous voulons nous renforcer en Europe »

« Nous voulons nous renforcer en Europe », « nous implanter aux États-Unis » et « réaliser des acquisitions d’acteurs concurrents qui sont de qualité mais plus petits que nous », a indiqué à l’AFP M. Bryant. L’entreprise est suffisamment sûre d’elle-même pour publier son chiffre d’affaires, une décision rarissime chez les start-up toujours très pudiques sur ce chapitre: 15 millions d’euros en 2021, et un doublement prévu à 30 millions d’euros en 2022. Les ventes sont portées par les contraintes réglementaires « de plus en plus nombreuses » en France et en Europe sur la qualité environnementale des bâtiments, a expliqué M. Bryant.

Tous les grands acteurs immobiliers « savent que s’ils n’ont pas des bâtiments qui sont performants d’un point de vue environnemental, il va y avoir des décotes (de valeur) sur leurs bâtiments », a-t-il ajouté. En France, le « décret tertiaire » paru en 2019 oblige notamment tous les bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2 à prendre les mesures nécessaires pour réduire leur consommation d’énergie de 40% d’ici à 2030, 50% d’ici à 2040, et 60% d’ici à 2060. La levée de fonds de Deepki annoncée mercredi est menée par les fonds d’investissement européens One Peak et Highland Europe, basés à Londres, avec d’autres investisseurs comme Bpifrance ou ses investisseurs historiques Hi Inov et Statkraft Ventures.