De “petite start-up” à “belle scale-up”: 6 (excellents) conseils pour une start-up… à ne plus suivre pour bien scaler !

Vous êtes en train de “scaler” : félicitations !

Vous avez déjà un produit créateur de valeur dont vous êtes fiers (ou pas encore complètement…).

Pour en arriver là, vous avez franchi beaucoup de belles étapes :

“Autour de moi tout le monde adore” ✔️ idée

“FitFlex c’est avant tout une famille, on est à fond” ✔️ équipe

“ Grâce à la BPI / région / love-money / VC, on a développé notre MVP( 1) ” ✔️ produit/budget

“Tout le monde parle de nous / on est passé dans Good Morning Business” ✔️ traction

Désormais, votre préoccupation est de passer à l’échelle : croître fortement sur votre marché grâce à votre produit. Le fameux product/market fit.

Le contexte n’est donc plus le même: en phase d’amorçage, l’erreur est valorisée. Si vous vous plantez, on dira que votre idée est top… mais ce n’est juste pas le bon moment. Vous serez invité dans un podcast, puis vous partirez sur autre chose…

En phase de scaling… Vous vous retrouvez face à des investisseurs qui ne misent plus sur une promesse, mais sur des résultats: des revenus, de l’engagement, l’adoption massive par des utilisateurs ciblés, un bon ratio entre votre CAC(2)et votre LTV(3)… Le coût de vos potentielles erreurs est donc bien plus élevé.

Alors quelles sont ces “erreurs”, et comment les éviter ? Chez theTribe, on accompagne beaucoup de start-ups à ce stade de maturité, et on constate que la clé n’est plus uniquement l’idée, l’équipe ou le produit mais surtout la capacité à prendre de la hauteur, rester agile et se remettre en question.