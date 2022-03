[Série A] L’app de trading social Shares lève 40 millions de dollars auprès du fonds de Peter Thiel

Un Français sur quatre déclare connaître la pratique du trading social, selon une étude de l’institut de sondages Harris Interactive conduite pour eToro. Il s’agit d’une pratique consistant à copier, automatiquement ou manuellement, les positions d’un autre trader. Ces plateformes seraient amenées à croître de près de 50% d’ici à 2025.

C’est sur ce marché qu’intervient la startup française Shares, qui vient de lever 40 millions de dollars auprès de Valar Ventures, le fonds de Peter Thiel, pour lancer son application au Royaume-Uni. Cette opération porte le financement total de l’entreprise à 50 millions de dollars, moins d’un an après sa création.

Lancé sous l’impulsion de Benjamin Chemla, fondateur de Stuart (une plateforme spécialisée dans la livraison du dernier kilomètre), Shares développe une application d’investissement équipées de fonctionnalités d’un réseau social. En effet, la startup se définit davantage comme un réseau social dédié au trading, sur lequel des groupes d’amis peuvent échanger et établir des stratégies pour investir.

Les cryptomonnaies bientôt intégrée

L’application permet l’accès à des actions du Nasdaq mais ambitionne d’intégrer prochainement des cryptomonnaies. Sur ce secteur, on retrouve des plateformes de trading comme eToro, qui dispose également d’une fonctionnalité de trading social.

« Je pense qu’il y a eu plusieurs générations de plateformes de trading. D’abord la génération Robinhood, Trade Republic et dont eToro fait un peu partie. Elles ont eu un rôle fantastique, qui est celui de la démocratisation de la finance. Elles introduisent les actions fractionnées et l’absence de commission », explique Benjamin Chemla. « Ce qui n’existait pas aujourd’hui, c’était une plateforme qui permette à des groupes d’amis d’échanger et de collaborer pour établir des stratégies, puis d’investir. »

Ouverte dans un premier temps à 60 000 utilisateurs pré-inscrits, l’application Shares est désormais accessible à tous au Royaume-Uni. La startup française, qui a recruté 130 salariés à travers l’Europe, prévoit de déployer son application sur le continent, notamment en France, avant l’été 2022.

Retrouvez l’interview complète de Benjamin Chemla, co-fondateur et CEO de Shares, au micro de Richard Menneveux :