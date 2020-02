[DECODE] Cédric O : Pour le moment, « nous sommes condamnés à voir les étrangers racheter nos startups »

Nouveau DECODE avec Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique, pour dresser un bilan global de la French Tech depuis son lancement il y a huit ans.

Face à Richard Menneveux, le fondateur de Decode Media, Cédric O expose les moments forts de sa première année en tant que secrétaire d’Etat chargé du numérique ainsi que son ambition de positionner la France en tant que première place Tech européenne devant l’Allemagne et l’Angleterre. C’est également l’occasion d’échanger sur la construction d’un écosystème de financement à travers la problématique des rachats. Cédric O évoque aussi la taxe GAFA, la transformation numérique de l’Etat et la fracture numérique. Le quantique comme prochaine rupture technologique et la cybersécurité ont également été abordés lors de cet entretien.

Avec Richard Menneveux (@rMen), fondateur et CEO de Decode Media.

