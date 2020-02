[WILD CARD] La réalité virtuelle traverse le temps

Tous les moyens sont bons pour éviter la propagation du coronavirus (même des drones)… et pour dépoussiérer le premier film de l’histoire (même la 4K). On pourrait croire à de la science-fiction quelques heures à peine après la cérémonie des Oscars (bravo Joaquin Phoenix et Brad Pitt !), mais il s’agit bien du monde réel. Joseph Postec vous dit tout dans ce nouvel épisode de Wild Card.

Le temps d’un podcast, Joseph Postec délaisse sa caméra pour prendre sa casquette de chroniqueur. En moins de cinq minutes, il décode sa sélection d’actualités de la Tech pour vous offrir une analyse piquante dans un podcast, non sans humour.

Découvrez les autres émissions de Decode Media