[DECODE Exit] Services IT: les coulisses du rachat du Français StarDust par l’Américain CTG

Le groupe américain CTG, spécialisé dans la fourniture de solutions et de services de technologies de l’information, a mis la main sur le Français StarDust, un spécialiste des tests et de l’assurance qualité pour les services numériques basé à Marseille. Le montant de la transaction, réglé au comptant, est estimée à environ 4,85 millions de dollars, hors liquidités et potentiels earn-outs, pour un chiffre d’affaire annualisé de StarDust d’environ 7 millions de dollars.

Quelles ont été les coulisses de ce rapprochement? Pour en parler, FrenchWeb s’est entretenu avec Francois-Joseph Viallon, CEO et co-fondateur de StarDust, et Paul Castet, M&A Senior Associate pour eCAP PARTNER, qui a accompagné l’entreprise lors de l’opération.

Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission DECODE Business sur Spotify, Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émissionsur Apple Podcast Deezer , ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Listen to « [DECODE Exit] Services IT: les coulisses du rachat du Français StarDust par l’Américain CTG » on Spreaker.

Découvrez les autres émissions de Decode Media