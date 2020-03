Decode Invest: l’IoT et le secteur de la mobilité attirent les investisseurs

Pour ce deuxième Decode Invest de l’année, nous vous proposons de découvrir les chiffres clés de ce mois de février dans la FrenchTech. Ce mois-ci, les levées de fonds sont en baisse comparées à celles de l’année dernière sur la même période.

Avec quatre opérations d’un montant total de 54,6 millions d’euros, le secteur des transports de la mobilité et de la logistique est le plus dynamique du mois après celui de l’IoT, qui réunit deux opérations pour un montant total de 101,5 millions d’euros. Pour en savoir plus, découvrez notre étude mensuelle qui récapitule l’intégralité des levées de fonds en France (vous pouvez la recevoir chaque mois en vous inscrivant en bas d’article).

Vous y trouverez notamment un classement des secteurs les plus dynamiques de la Tech en France, ainsi que les profils des investisseurs et le détail des levées de fonds.

Chaque mois, FrenchWeb dresse la liste des levées de fonds et vous présente un dossier détaillé des investissements dans la FrenchTech.