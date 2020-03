[DECODE Exit] StickyAds, un succès complexe

Pour cette nouvelle édition du DECODE Exit, nous avons reçu Hervé Brunet, co-fondateur de l’AdTech française StickyAds. Lancé en 2009 par Hervé Brunet et Gilles Chetelat, StickyAds avait implanté une filiale à New York en septembre 2015 pour déployer sa solution auprès des diffuseurs et groupes média américains, avant d’être racheté un an plus tard pour 110 millions de dollars par Comcast. Pour cette émission, Hervé Brunet revient sur la genèse et le parcours de la plateforme spécialisée dans la vidéo programmatique, rachetée en 2016 par Comcast pour intégrer FreeWheel, sa branche dédiée à la publicité.

Rares sont les entrepreneurs à se livrer « presque à nu » avec autant de lucidité, simplicité et clarté que l’a fait Hervé Brunet lors de ce DECODE EXIT.

