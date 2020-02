[DECODE FoodTech] Deliveroo Editions : quel est l’impact des «dark kitchens» sur la restauration ?

Depuis l’été 2018, si vous commandez un repas sur Deliveroo, il ne sort pas forcément de la cuisine de votre restaurant préféré, mais de «dark kitchens» créées par la licorne britannique. En effet, l’entreprise anglaise a lancé Deliveroo Editions, un concept qui vise à mettre des cuisines partagées à disposition des restaurateurs pour préparer des plats exclusivement dédiés à la livraison. En région parisienne, le spécialiste de la livraison de repas a loué des entrepôts à Saint-Ouen et Courbevoie pour permettre à des restaurants de cuisiner des plats commandés sur son application.

Dans un secteur où les marges sont très faibles, obligeant Deliveroo, Uber Eats et consorts à se financer avec des méga-levées de fonds, les «dark kitchens» permettent aux plateformes de séduire de nouveaux clients pour gagner plus de revenus et aux restaurants d’étendre leur zone de chalandise. Parmi les restaurants ayant pris possession de l’une de ces cuisines proposées par Deliveroo, on retrouve Le Petit Cambodge, spécialiste des bobuns situé dans le Xème arrondissement de Paris.

Plus d’un an après avoir commencé à cuisiner dans ces espaces conçus pour optimiser la gestion des commandes et des livraisons, Simon Octobre, qui dirige Le Petit Cambodge, a répondu à nos questions pour évoquer l’impact de Deliveroo Editions sur son restaurant, et plus largement sur la restauration, ainsi que l’évolution du secteur depuis l’émergence des plateformes de livraison de repas. Entre la nécessité de répondre aux nouvelles habitudes de consommation des clients et le risque de tomber sous la dépendance de mastodontes de la FoodTech, souvent critiqués pour le traitement qu’ils réservent à leurs livreurs, les interrogations sont nombreuses.

Voici le point de vue de Simon Octobre :

