[DECODE Market] Démonstration de force des GAFAM au troisième trimestre avant l’élection américaine

Dans Decode Market, un rendez-vous mensuel avec notre partenaire eToro, nous faisons le point sur l’actualité boursière de l’écosystème numérique avec Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchés chez eToro.

Après un deuxième trimestre record, lors duquel les GAFAM avaient largement profité du confinement imposé dans plusieurs pays à travers le monde en raison du bond spectaculaire du télétravail, du commerce en ligne, ainsi que du temps passé sur les réseaux sociaux et les plateformes de divertissement, les géants américains ont poursuivi leur marche irrémédiable vers les sommets pendant le troisième trimestre en dégageant des profits flamboyants. Google, avec la publicité, Amazon, avec les ventes en ligne, Facebook, avec plus de 2,5 milliards de personnes se connectant chaque jour dans le monde à au moins l’une de ses quatre applications (Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp), Apple, avec son iPhone et ses services en ligne, et Microsoft, avec le cloud, ne connaissent pas la crise.

C’est même la crise du coronavirus qui les porte vers des hauteurs jusque-là inexplorées à Wall Street. De quoi se rassurer avant l’élection présidentielle américaine, lors de laquelle Facebook et Google sont attendus au tournant en ce qui concerne la modération des contenus sur leurs plateformes… La manière dont les deux géants américains vont se comporter pendant cette élection conditionnera en très grande partie les volontés de démantèlement ou a minima de régulation des autorités américaines et européennes. Un nouveau scandale similaire à l’affaire Cambrige Analytica est donc à éviter pour Mark Zuckerberg s’il ne veut pas se retrouver sur les bancs des accusés devant le Congrès américain.

