Comment le Covid-19 rebat les cartes dans l’e-santé?

La santé, et en corollaire l’avancée de l’e-santé, est une préoccupation majeure dans ce contexte de crise sanitaire. Comment interpréter les bonds en avant qui ont été faits sur ce sujet dans ce contexte si particulier? A quoi s’attendre pour le futur? Pour en parler, nous avons échangé avec l’expert en e-santé Jérôme Leleu, président d’Interaction Healthcare et chargé du développement de son département de simulation numérique, SimforHealth.

La deuxième interview de l’émission est consacrée à la startup Bulldozair. Dans le secteur du BTP, les carnets de notes et les tableaux Excel sont toujours légion sur les chantiers à l’heure du numérique pour assurer le suivi des travaux. Or avec les nombreuses entreprises intervenant sur un chantier (parfois plus de 40 acteurs), ce fonctionnement archaïque engendre des problèmes de coordination et de transmission de l’information, des retards et des révisions, avec à l’arrivée un coût final de la construction d’un ouvrage particulièrement lourd.

Pour digitaliser le secteur, Bulldozair a développé une solution de suivi de chantier qui permet à tous les corps de métiers d’un projet de construction de se connecter (ingénieurs, conducteurs de travaux, architectes, bureaux d’études…). Passée par le prestigieux accélérateur américain Y Combinator, la startup annonce aujourd’hui un tour de table de 4 millions d’euros. Ali El Hariri, co-fondateur de Bulldozair, dévoile les enjeux derrière cette opération.

