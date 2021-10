[DECODE Quantum] À la rencontre de Frédéric Grosshans, co-directeur du Quantum Information Center Sorbonne

En co-production avec Fanny Bouton et Olivier Ezratty, Decode Media vous propose Decode Quantum, une série pour découvrir la révolution quantique au travers d’échange avec les acteurs clés de la filière quantique dans le monde.

Pour ce nouvel épisode, nous recevons Frédéric Grosshans-André, chargé de recherche au CNRS depuis 15 ans et co-directeur du Quantum Information Center Sorbonne (QICS), fondé en janvier 2020. Le QICS vise à coordonner les efforts de recherche, d’enseignement et de sensibilisation sur l’information quantique (informatique et communications quantiques) au sein de l’Alliance Sorbonne Université.