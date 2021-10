Porté par Dassault Systèmes et Ubisoft, le logiciel français s’est envolé en 2020

Le chiffre d’affaires des éditeurs français de logiciel a augmenté de 9,1% en 2020 à 17,9 milliards d’euros malgré le coronavirus, contre une croissance de 7% l’année précédente, selon un baromètre réalisé par EY pour Numeum, l’organisation professionelle fédérant les entreprises du numérique. Cette accélération est toutefois surtout portée par Dassault Systèmes et Ubisoft, les deux champions du secteur avec respectivement 4 et 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Difficultés à recruter

Si l’on enlève ces deux poids-lourds et Criteo (le troisième éditeur français), la croissance du secteur n’est plus que de 5%, selon les chiffres du baromètre, soit un ralentissement face aux 9% de croissance enregistrés en 2019. Confinements ou pas, les effectifs des éditeurs ont continué de croître, avec un progression de 7% à 214 439 personnes pour l’industrie au sens large et de 8% à 97 311 personnes si on ne prend que les éditeurs au sens strict (« pure player »).

« La croissance des effectifs devrait repartir fortement à la hausse en 2021 », puisque « 85% des éditeurs prévoient d’augmenter leurs effectifs, contre 72% un an auparavant », selon le baromètre. La tension actuelle sur le marché des développeurs et autres codeurs ne va pas s’améliorer. 83% des éditeurs français indiquent en effet avoir des difficultés à recruter, soit plus que l’année dernière (78%). Pour la première fois cette année, les auteurs du baromètre se sont intéressés aux cyber-attaques, qui se sont multipliées récemment. Selon le baromètre, 39% des éditeurs de logiciel ont subi plusieurs attaques cyberattaques en 2020, 12% ont été attaqués une seule fois, et 48% n’ont rien à déclarer à ce sujet.