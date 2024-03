[DECODE Quantum] A la rencontre de Grégoire Ribordy est cofondateur et PDG d’IDQ.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Dans ce 67ème épisode de Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty accueillent Grégoire Ribordy qui dirige la société IDQ.

Grégoire Ribordy est cofondateur et PDG d’IDQ, ou ID quantique, l’une des sociétés les plus anciennes des technologies quantiques avec D-Wave, créée en 2001. Avant cette création, il était chercheur dans le Groupe de Physique Appliquée de l’Université de Genève entre 1997 et 2001 où il a développé la technologie de cryptographie quantique (QKD) avec plusieurs brevets à la clé dans le domaine. Auparavant, entre 1995 et 1996, il avait travaillé dans la division R&D de Nikon à Tokyo. Avec lui nous allons faire un grand tour historique, technologique et mondial sur l’histoire de la QRNG et de la QKD.

