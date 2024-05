[DECODE Quantum] A la rencontre de Valentin Savin du CEA-Leti

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Dans le 70e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty sont avec Valentin Savin du CEA-Leti, pour parler du sujet de la correction d’erreurs.

Valentin Savin a un master en mathématiques de l’ENS Lyon et de l’Université Joseph Fourier de Grenoble, puis a réalisé une thèse de doctorat dans cette même université en 2001. Entre 2002 et 2004, il était post-doc à l’Institut de Mathématiques de l’académie roumaine. Depuis 2005, il est au CEA-LETI à Grenoble, d’abord comme post-doc puis comme chercheur. Ses recherches portent sur les codes de correction d’erreurs classiques et quantiques, à la fois pour les communications, pour le stockage de données et pour le calcul. Il copilote de nombreux projets de recherche collaborative européens dans le domaine, notamment pour créer des systèmes quantiques à tolérance de pannes.