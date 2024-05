DOCTOLIB s’inscrit comme un acteur clé de la santé en France / VINTED passe dans le vert / GOOGLE verse 20 milliards de dollars à APPLE

🎂 Bon anniversaire à Alexandre MULLIEZ (FC VERSAILLES), Sixte de VAUPLANE (ANIMAJ), Christophe CHASSEING (MULTI POLES), Nicolas LANGLOIS d’ESTAINTOT (PERUS) et nos amis nées un 1er mai, Maud FRANCA (CDC), Fabien BECKERS (ARTERYS), Ziad GEBRAN, Philippe RODRIGUEZ (AVOLTA), Grégoire AMBROSELLI (CHOCO), Andre AGID (GAYA)



DOCTOLIB, acteur désormais incontournable de la santé en France , continue d’innover avec le lancement de sa fonction de préadmission hospitalière en ligne, déjà disponible dans une dizaine d’hôpitaux en France et prévue pour une centaine d’autres. Cette solution permet aux patients de gérer leur admission directement depuis l’espace patient Doctolib, offrant un gain de temps significatif pour eux et les établissements de santé.

En parallèle, DOCTOLIB, valorisé à 5,8 milliards d’EUR et proche de la rentabilité, investit fortement dans le développement de services comme la messagerie sécurisée et le développement d’un assistant médical basé sur l’IA capable de gérer diverses fonctions du médecin, telle que la réponse automatique, la préparation de documents, l’organisation et le classement des données. L’entreprise témoigne de son ambition de devenir une solution globale pour les professionnels de santé. Avec 80 millions de comptes patients et une présence croissante en Europe, Doctolib se positionne comme un leader incontournable de la Tech santé. L’entreprise indique ne pas prioriser une IPO en 2024.

Vers une réforme du cadre juridique des podcasts en France

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) et l’Arcom ont lancé une mission visant à réformer le cadre juridique des podcasts, confiée à Anne Emmanuelle Kahn, éminente professeure de droit privé. Cette initiative, annoncée le 29 avril, cherche à sécuriser la production de PODCASTS et à améliorer la rémunération des créateurs. Actuellement, l’absence d’un statut spécifique freine l’accès du secteur aux aides publiques. Un premier bilan de cette mission sera présenté en juillet lors de la réunion plénière du CSPLA, avec un rapport final attendu pour fin 2024.

Vers un second « mini-« sommet mondial sur la sécurité de l’IA

Le second Sommet mondial sur la sécurité de l’IA, organisé virtuellement par la Grande-Bretagne et la Corée du Sud les 21 et 22 mai, attire moins de participants que la 1re rencontre de Bletchley Park (en Grande-Bretagne), ceci malgré l’importance croissante du sujet. Alors que l’événement de l’an dernier avait réuni des dirigeants mondiaux et des experts, cette édition voit des refus marquants comme ceux des régulateurs européens majeurs et le manque d’intérêt d’organisations clés telles que Mozilla. Les discussions porteront sur des sujets complexes tels que l’impact environnemental et la pénurie de données, mais avec moins d’enthousiasme autour du potentiel de l’IA, remettant en question la capacité de l’événement à dépasser les accords préalablement établis.

Anthropic défie ChatGPT avec une nouvelle offre et une app iPhone

La start up en IA ANTHROPIC, soutenue par Amazon, a lancé mercredi une application iPhone gratuite et une offre pour les entreprises destinée à concurrencer ChatGPT d’OpenAI. Le nouveau plan « Team », facturé 30 dollars par utilisateur et par mois, vise les secteurs tels que la Tech et les services financiers. Il propose des modèles avancés permettant des conversations multiétapes et l’analyse de documents volumineux. Cette initiative s’inscrit dans un contexte où le marché de l’IA générale a connu un investissement record de 29,1 milliards de dollars en 2023.

Futur de l’information: IA et médias concluent des accords clés

Dans sa dernière chronique d’Épisodiques, l’expert des médias, de la Tech et journaliste FREDERIC FILLIOUX s’interroge sur le devenir des grands médias, dont le Financial Times et Le Monde, qui ont récemment signé des accords permettant à OpenAI d’utiliser leurs données pour entraîner ses modèles d’IA. Ces partenariats, qui incluent également Axel Springer et l’Associated Press, visent à améliorer la qualité des services informatifs des grands modèles de langage grâce à un accès privilégié à des archives de haute qualité.

Toutefois, cette stratégie soulève des inquiétudes sur la viabilité future des modèles d’abonnement des médias, menacés par les capacités grandissantes des LLM (Large Language Models) de fournir des services comparables. En échange d’importants revenus immédiats, les éditeurs pourraient involontairement alimenter une concurrence qui pourrait s’avérer fatale pour l’industrie traditionnelle de l’information.

