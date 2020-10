DECODE RETAIL avec Odile Roujol, Stephanie Benedetto, Emily Zak, Zack Parker et Jay Hack

Tech powered platforms in beauty and fashion.

Le plateau est exceptionnel. Autour d’Odile Roujol et Richard Menneveux, nous accueillons 4 invités qui, à Londres, San Francisco et Los Angeles, réinventent la manière avec laquelle les consommateurs découvrent et achètent les produits dans la mode et la beauté.

Vous n’appartenez pas à ces secteurs ? Tant mieux, c’est l’occasion unique d’échanger avec ceux qui font – et réussissent – et de savoir pourquoi et comment utiliser les possibilités des plateformes pour l’engagement des consommateurs. Odile Roujol, fondatrice de FAB Ventures

Stephanie Joy Benedetto, CEO Co-Founder QUEEN OF RAW

Emily Zak, Global Head of Fashion Shows, VOGUE

Zack Parker, CEO Co-Founder LÜK

Jay Hack, CEO Co-Founder MIRA BEAUTY™ Pré inscrivez vous pour cette session exceptionnelle du mardi 27 octobre. Pour y assister vous devez avoir installé l’application ZOOM.

DECODE lance une série de conférences consacrées au Retail. les 3 premières sessions réuniront en ligne des intervenants internationaux pour échanger sur les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les marques et acteurs du retail.

Ces sessions ont été conçues par Laurence Faguer (Customer Insight), Odile Roujol (Fab Ventures) et Richard Menneveux (DECODE MEDIA)

Si vous souhaitez y participer ou connaitre les intervenants de ces sessions, merci de remplir le formulaire çi dessous, une confirmation vous sera adressée avec les informations pratiques.

