Vélos, trottinettes, scooters…: la mobilité partagée se démocratise dans les grandes villes françaises

Des services de mobilité partagée -vélos, trottinettes, scooters ou voitures- étaient disponibles en septembre dans 85% des villes françaises de plus de 100 000 habitants, selon un baromètre de la start-up spécialisée Fluctuo publié mardi. Les 39 000 vélos en libre-service en station -de type Vélib’- sont les plus nombreux, représentant 56% des quelque 70 000 véhicules disponibles: on en trouvait dans toutes les villes de plus de 200 000 habitants et dans 59% des villes de 100 000 à 200 000 habitants, soit 70% des villes étudiées.

Les 2 000 vélos en « free-floating » (en libre-service sans station) -dont 1 200 à Paris- étaient disponibles dans 15% des 40 villes de plus de 100 000 habitants. Fluctuo a compté 18 200 trottinettes électriques en libre-service en septembre dans 20% de ces villes, dont 9 000 à Paris. La capitale dominait également sur le créneau des scooters en libre-service avec 3 000 véhicules sur 4 000 scooters, les autres se trouvant à Bordeaux, Nice et Toulouse. Idem pour les voitures, avec 4 300 véhicules à Paris sur 6 150 dans tout le pays.

10,5 millions de trajets en septembre

Au niveau de l’usage, les vélos et scooters en libre-service sont surtout utilisés en semaine et particulièrement aux heures de pointe -avec une distance moyenne parcourue de 2,5 à 3 km à vélo et de 4 à 5 km à scooter. Les trottinettes sont de plus en plus utilisées au fil de la journée, en semaine comme le week-end, avec un pic en soirée entre 19H00 et 21H00 et un trajet moyen de 1,5 à 2 km. Quant aux voitures en libre-service, elles sont plébiscitées le week-end.

Fluctuo a comptabilisé 10,5 millions de trajets en septembre, dont plus de la moitié en Vélib’ à Paris et plus généralement 8,14 millions avec des vélos en station, une domination qui s’explique selon la start-up par leurs formules d’abonnements illimitées. Les trottinettes électriques ont représenté 1,4 million de trajets, les scooters 540 000 et les voitures 230 000, selon l’étude réalisée avec le soutien de Cityscoot, Dott, Smoove, Smovengo (opérateur de Vélib’) et Tier.