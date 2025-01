Décryptage du paysage de la fidélité : Chiffres clés et enjeux pour les marques et consommateurs

La fidélité client est un pilier essentiel pour garantir une croissance durable et renforcer les liens entre les marques et leurs consommateurs. Selon une étude publiée par la Harvard Business Review, les clients réguliers dépensent en moyenne 67 % de plus que les nouveaux clients.

Dans un contexte où la rétention et l’engagement client deviennent des priorités stratégiques, Brevo, leader européen des solutions CRM, a mené deux études approfondies et organisé un webinar pour décrypter les tendances actuelles, identifier les défis majeurs auxquels font face les entreprises, et proposer des solutions concrètes et adaptées.

🛒 Chiffres clés côté consommateurs : une appétence marquée pour les programmes de fidélité.

87 % des Français sont inscrits à au moins un programme de fidélité, avec une moyenne de six programmes par individu.

Les jeunes adultes (25-34 ans) se distinguent avec une participation record : 94 % d'entre eux détiennent plusieurs comptes de fidélité.

65 % des consommateurs aimeraient regrouper toutes leurs cartes de fidélité dans une seule application, soulignant une forte demande de simplification et d'accessibilité.

Les préférences varient selon les groupes d’âge et les secteurs : les consommateurs plus âgés préfèrent les programmes des grandes surfaces (97 % des 50-64 ans), tandis que les plus jeunes sont attirés par la restauration (64 %) et la mode (72 %).

Sources : Baromètre de la fidélité 2024 réalisé par Brevo et l’Ifop.

🏢 Chiffres clés côté entreprises : un potentiel encore sous-exploité.

Brevo a également réalisé une analyse approfondie de 250 programmes de fidélité, mettant en évidence des tendances majeures :

64 % des entreprises disposent aujourd’hui d’un programme de fidélité. Pourtant, plus d’une sur trois (36 %) n’en a pas encore mis en place.

Pourquoi ? Jusqu’à présent, le développement d’un programme de fidélisation s’accompagnait de plusieurs obstacles : coûts élevés, gestion interne complexe, manque de ressources et exigences croissantes en matière de personnalisation.

Parmi les programmes existants :

67 % utilisent des cagnottes à points.

utilisent des cagnottes à points. 75 % proposent des récompenses financières telles que des remises ou des bons d’achat.

proposent des récompenses financières telles que des remises ou des bons d’achat. 35 % ont adopté des systèmes de paliers pour récompenser différents niveaux d’engagement.

Malgré ces initiatives, plusieurs freins subsistent : des coûts élevés, une gestion interne complexe et un manque de personnalisation des offres.

Sources : 250 clients analysés – Les dessous des programmes de fidélité (Benchmark)

💥 Les défis rencontrés par les marques : entre attentes consommateurs et contraintes internes.

Les études et retours d’expérience mettent en avant quatre défis principaux pour les marques :

La simplicité Intégration difficile dans les systèmes existants (CRM, POS, marketing automation).

Nécessité d’acquérir des compétences techniques spécifiques. Le coût Les programmes de fidélité actuels peuvent représenter jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires, un investissement significatif. La personnalisation La segmentation et la personnalisation des offres restent insuffisantes pour engager efficacement toute la base client. La mesure des résultats Beaucoup de programmes ne disposent pas d’indicateurs clairs pour mesurer le ROI, ce qui complique l’optimisation des stratégies.

🚀 Pour relever ces défis, notre partenaire Brevo présente sa nouvelle Loyalty Platform.

Dans un contexte où les entreprises cherchent à maximiser la rétention et l’engagement client, Brevo révolutionne le marché avec une plateforme de fidélisation intuitive et accessible. Conçue pour répondre aux besoins des entreprises, cette solution permet de créer, gérer et optimiser des programmes de fidélité sans nécessiter de compétences techniques. Grâce à son interface optimisée, ses capacités de personnalisation avancées et un tableau de bord performant, la plateforme offre aux entreprises un outil puissant pour renforcer la fidélité de leurs clients, augmenter la fréquence d’achat et améliorer la connaissance client. Accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur, elle démocratise la gestion des programmes de fidélité avec une approche innovante et pragmatique. Points forts ✅ Interface intuitive : Configuration facile des règles de cagnotte, des récompenses et des statuts via un système de drag-and-drop.

Personnalisation avancée : Segmentation précise et automatisation pour des scénarios adaptés aux besoins individuels des clients.

: Segmentation précise et automatisation pour des scénarios adaptés aux besoins individuels des clients. Analyse en temps réel : Un tableau de bord performant permettant de suivre les KPIs et d’optimiser en continu les programmes de fidélité.

: Un tableau de bord performant permettant de suivre les KPIs et d’optimiser en continu les programmes de fidélité. Accessibilité à toutes les entreprises : Une offre simple à implémenter, sans développement technique nécessaire.

💡 Ressources : pour aller plus loin !

