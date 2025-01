APPLE solde un litige sur la confidentialité de SIRI / L’IA s’invite dans les lieux de culte / HUAWEI forme 300 000 ingénieurs par an

A lire ce matin dans le GOOD MORNING FRENCHWEB:

Face à un risque accru de collusion dans les marchés publics, le Royaume-Uni adopte l’IA pour controler les procédures d’attribution

Des hackers chinois infiltrent les infrastructures critiques et télécoms américaines

Huawei forme 300 000 ingénieurs par an via ses académies

Huawei a annoncé avoir mis en place un programme d’académies enseignant les nouvelles technologiques notamment liées à l’IA dans 110 pays, en collaboration avec plus de 3 000 universités, pour former chaque année plus de 300 000 étudiants en ingénierie. Ces programmes, connus sous le nom de Huawei ICT Academy, visent à soutenir la transformation numérique des entreprises qui recontrent des difficultés de recrutement.

Meng Wanzhou, la Présidente de Huawei, indique que cette initiative renforce la présence internationale de l’entreprise et consolideson influence dans les secteurs technologiques.

L’IA s’invite dans les lieux de culte : le cas du « Rabbi Bot »

À Houston, les fidèles de la synagogue Congregation Emanu El ont été surpris en entendant un sermon livré par une voix identique à celle de leur rabbin, Josh Fixler. Pourtant, ces mots n’étaient pas les siens. Derrière ce discours se cachait « Rabbi Bot », un chatbot d’intelligence artificielle formé à partir des sermons passés du rabbin et développé avec l’aide d’un data scientist.

Durant le service, l’IA a répondu en temps réel aux questions du rabbin, démontrant la capacité de ces technologies à s’intégrer dans des espaces spirituels. Pour le rabbin Fixler, la réponse donnée au journaliste du NEW YORK TIMES est claire : « Notre rôle est de répondre aux souffrances humaines, une tâche qui ne peut être automatisée. » Une réflexion qui résonne à mesure que des outils comme ChatGPT et des chatbots religieux s’immiscent dans les pratiques chrétiennes et juives, redessinnant les frontières entre foi et technologie.

⚖️ Réglementation et marchés

Apple accepte de payer 95 millions de dollars pour régler un litige sur la confidentialité de Siri

Bien que niant toute faute, Apple a accepté de verser 95 millions de dollars pour régler un recours collectif accusant l’assistant vocal Siri de violer la confidentialité des utilisateurs. Le règlement, soumis à un tribunal fédéral à Oakland, en Californie, reste en attente de l’approbation du juge Jeffrey White.

Les plaignants affirment qu’Apple enregistrait des conversations privées de manière non intentionnelle via la commande « Hey, Siri » et partageait ces données avec des tiers, notamment des annonceurs. Les utilisateurs concernés, estimés à des dizaines de millions, pourraient recevoir jusqu’à 20 dollars par appareil compatible Siri.

Une action similaire vise Google Voice Assistant dans un tribunal voisin à San Jose.

Face à un risque accru de collusion dans les marchés publics, le Royaume-Uni adopte l’IA pour controler les procédures d’attribution

La Competition and Markets Authority (CMA) alerte sur un « risque significatif de collusion dans les marchés publics », rapporte le Financial Times. Sarah Cardell, directrice de l’autorité, a annoncé le déploiement d’un outil expérimental basé sur l’intelligence artificielle pour détecter les anomalies dans les appels d’offres. Ce programme, qui analyse à grande échelle les données des dossiers, vise à identifier les comportements anti-concurrentiels et à réduire les fraudes dans les marchés publics britanniques, estimés à 300 milliards de livres par an.

En 2023, la CMA a infligé des amendes de près de 60 millions de livres à 10 entreprises pour collusion dans des contrats de démolition et de désamiantage. Plus récemment, une enquête a été ouverte sur des activités suspectes dans le cadre du fonds d’amélioration des écoles du Department for Education.

Selon Sarah Cardell, le programme pourrait générer des économies de plusieurs milliards de livres et contribuer au renforcerment la productivité du secteur public Une réforme à venir prévoit d’interdire aux entreprises reconnues coupables d’ententes anticoncurrentielles pour des contrats publics.

⚙️ La minute cyber

Des hackers chinois infiltrent les infrastructures critiques et télécoms américaines

Selon une enquête du Wall Street Journal, des groupes de hackers chinois, identifiés comme Volt Typhoon et Salt Typhoon, ont infiltré des infrastructures critiques et des réseaux télécoms aux États-Unis. Ces attaques, en cours depuis 2019 pour les infrastructures et depuis 2023 pour les télécoms, ciblent des ports, des réseaux électriques, des systèmes de traitement des eaux et des réseaux télécoms majeurs tels qu’AT&T et Verizon. Les intrusions visaient à accéder à des données sensibles, intercepter des communications de responsables politiques, et perturber les opérations en cas de conflit, notamment à Taïwan.

Les hackers ont exploité des équipements obsolètes et des failles de sécurité non corrigées, compromettant des millions de données et des systèmes de surveillance.

📊 FW Market

CrowdStrike regagne sa valorisation perdue : Après une crise en 2024, CrowdStrike a récupéré les 30 milliards de dollars perdus en capitalisation boursière.

: Après une crise en 2024, CrowdStrike a récupéré les 30 milliards de dollars perdus en capitalisation boursière. Nvidia investit massivement dans l’IA : La société a investi 1 milliard de dollars en 2024 (vs 872 millions en 2023) dans 50 levées de fonds et partenariats d’entreprise.

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: