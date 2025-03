Connaissez vous Gladia : L’IA audio en temps réel ? lauréat du WE INNOVATE 500 2025

Gladia, l’IA audio en temps réel, se hisse en seconde position du WE INNOVATE 500

Spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à l’audio, la startup a connu une adoption rapide dès sa création en 2022, portée par une technologie de transcription et d’analyse multilingue en temps réel. Nous vous la faisions découvrir alors avec Fanny Bouton dans notre émission Why Cloud Matters. Avec plus de 600 entreprises clientes et 70 000 utilisateurs, Gladia ambitionne de s’imposer comme la référence mondiale dans l’exploitation de la voix et des conversations professionnelles grâce à l’IA. Elle est notamment à ce titre Lauréate du classement WE INNOVATE 500 2025, bravo à Jean Louis Queguiner et ses équipes

Gladia : L’IA audio en temps réel pour optimiser les interactions professionnelles

Les entreprises s’appuient de plus en plus sur l’audio pour la communication interne, la relation client et l’optimisation des processus commerciaux. Pourtant, la transcription et l’analyse des conversations restent un défi, en raison des accents, du multilinguisme et de la nécessité d’une latence minimale. Dans des secteurs comme les centres d’appels ou les outils de gestion de réunions, l’enjeu est de capter, analyser et structurer les échanges en temps réel pour améliorer l’expérience utilisateur et la prise de décision.

Un marché en pleine expansion

Le marché des solutions d’IA audio connaît une forte accélération, porté par la montée en puissance des outils conversationnels et l’automatisation des interactions. Les entreprises recherchent des technologies capables d’améliorer la précision des transcriptions, de générer des insights exploitables instantanément et de s’intégrer aux infrastructures existantes. Dans ce contexte, l’offre de Gladia s’inscrit dans une demande croissante pour des solutions fiables et évolutives, compatibles avec les standards technologiques du marché.

Une solution technique avancée et adaptable

Gladia propose une API de transcription et d’analyse audio multilingue en temps réel, utilisée par plus de 600 entreprises et 70 000 utilisateurs à travers le monde. Son moteur, capable de traiter plus de 100 langues, offre une latence de moins de 300 millisecondes, garantissant une transcription rapide et précise.

Au-delà de la simple conversion de l’audio en texte, Gladia intègre des fonctionnalités d’analyse avancée, telles que :

Détection du sentiment , pour qualifier instantanément le ton des conversations.

, pour qualifier instantanément le ton des conversations. Synthèse automatique des informations clés , facilitant le suivi et l’exploitation des échanges.

, facilitant le suivi et l’exploitation des échanges. Adaptabilité linguistique, permettant la reconnaissance des accents et le passage fluide d’une langue à l’autre.

L’un des atouts majeurs de Gladia réside dans sa capacité d’intégration rapide avec des technologies standards comme SIP, VoIP, FreeSwitch et Asterisk, sans nécessiter de modifications lourdes des infrastructures des entreprises.

Des fondateurs au service d’une vision ambitieuse

Gladia a été cofondée en 2022 par Jean-Louis Quéguiner et Jonathan Soto, avec pour objectif de révolutionner l’exploitation de la voix dans l’environnement professionnel. Grâce à une approche technologique avancée et une exécution rapide, la startup s’est imposée comme une référence pour les entreprises souhaitant tirer parti de l’IA audio en temps réel.

Pour soutenir sa croissance, Gladia a levé plus de 16 millions d’euros notamment auprès d’XAnge, Illuminate Financial, XTX Ventures et Soma Capital.