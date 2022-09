DÉKUPLE en passe de mettre la main sur Brainsonic

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Convoitée par de nombreux groupes de communications en quête de belles acquisitions, ce devrait être finalement DEKUPLE qui mettra la main sur Brainsonic, les deux sociétés ayant annoncé être entrées en négociations exclusives pour une prise de participation majoritaire et l’acquisition complète de l’entreprise à l’issue du processus d’intégration.

Fondé en 2003 par Jean Louis Benard et Guillaume Mikowski, Brainsonic est une agence de communication multi-métiers de plus de 120 talents, qui proposent et mettent en exécution des stratégies et des créations destinées à engager les audiences des marques. En près de 20 ans, Brainsonic s’est batie une solide réputation à concevoir des dispositifs originaux tout en étant efficaces et à les exécuter. Brainsonic est également une société très technologique et développe ses propres outils pour développer ses opérations. Elle a donné naissance à Sociabble, une solution d’employee advocacy, que dirige aujourd’hui Jean Louis Benard, actionnaire majoritaire de Brainsonic

En se portant acquéreur de Brainsonic, DEKUPLE s’offre une société rentable au chiffre d’affaires d’environ 17 millions d’euros, qui compte 120 collaborateurs et un portefeuille de clients issus de secteurs différents tels que la grande distribution, les banques-assurances, les médias, le BTP, les industries, la high-tech, le retail, etc., qu’elle accompagne de manière globale grâce à ses expertises multiples (digital, social media, événementiel, publicitaire, corporate, éditorial, etc.).

Anciennement ADL Performance, DEKUPLE est une société de services, spécialiste du marketing de la performance et la technologie coté sur Euronext et qui compte près de 700 collaborateurs. L’acquisition de Brainsonic permettrait également au groupe de se renforcer dans le marketing conversationnel et le marketing de l’engagement

« Guillaume Mikowski et ses équipes ont réalisé un travail extraordinaire pour faire de Brainsonic l’une des plus belles agences françaises. Un partenaire comme DÉKUPLE va permettre à Brainsonic et à ses collaborateurs de poursuivre leur trajectoire originale et dynamique en profitant notamment de synergies autour du data marketing. L’alignement des valeurs et la complémentarité des compétences entre DÉKUPLE et Brainsonic sont remarquables et je me réjouis de cette nouvelle étape. » commente Jean Louis Benard