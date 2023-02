DMP: Quelles sont les données second party?

Les données second-party sont des données collectées par un partenaire commercial fiable et partagées avec une autre entreprise. Elles peuvent inclure des informations telles que:

Les données de navigation et de comportement en ligne collectées par un partenaire de marketing ou d’analyse web

Les données démographiques et d’intérêts collectées par un annonceur ou un éditeur

Les données sur les transactions en ligne collectées par un partenaire de paiement ou un fournisseur de service logistique.

Les données second-party sont souvent considérées comme plus fiables et plus précises que les données tierces, car elles proviennent d’une source de confiance et ont été collectées avec le consentement des utilisateurs. Cependant, il est important de bien comprendre les termes et les conditions du partage de données afin de s’assurer que les données sont utilisées en conformité avec les réglementations en matière de protection des données, notamment le RGPD

Elles viennent enrichir votre DMP aux cotés de données first party et des données third party