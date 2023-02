DMP: quelles sont les données first party?

Les données first-party sont des données collectées directement auprès de la source originale, c’est-à-dire le propriétaire du site web ou l’entreprise qui les gère. Elles incluent des informations telles que:

Les informations de compte (nom, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc.)

Les informations de transaction (achats, préférences de produits, historique des achats, etc.)

Les données de navigation (historique des recherches, pages visitées, etc.)

Les informations de remplissage de formulaires (questionnaires, sondages, etc.)

Les données générées par l’utilisation des produits ou services (données de localisation, données d’utilisation, etc.). Les données first-party sont souvent considérées comme fiables et peuvent être utilisées pour une analyse approfondie des utilisateurs et des tendances du marché.

Elles viennent enrichir votre DMP aux cotés de données second party et des données third party