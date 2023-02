Qu’est ce qu’une Data Management Platform (DMP)?

Une DMP signifie « Plateforme de gestion de données de marketing ». C’est une plateforme technologique qui permet de collecter, de centraliser et d’analyser les données de différentes sources pour mieux comprendre les clients et les prospects (first party, second party, third party)

Les DMP sont souvent utilisées par les entreprises pour améliorer le ciblage publicitaire, la personnalisation du contenu, l’optimisation des campagnes marketing et la mesure de leur performance. Elles peuvent collecter des données first-party, telles que les données de navigation et d’achat, ainsi que des données tierces, telles que les données démographiques et de comportement.

Les DMP permettent aux entreprises de créer des profils de leurs clients et prospects en utilisant les données qu’ils ont collectées. Les entreprises peuvent utiliser ces profils pour cibler des publicités plus efficacement, personnaliser le contenu pour les utilisateurs et mesurer les résultats des campagnes marketing. Les DMP peuvent également être intégrées avec d’autres technologies marketing, telles que les plateformes publicitaires et les outils d’analyse, pour une utilisation plus efficace des données.