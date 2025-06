Doktar lève 7,5 millions d’euros pour industrialiser l’agriculture régénérative à l’échelle mondiale

Alors que les chaînes d’approvisionnement agricoles mondiales sont soumises à une pression croissante pour conjuguer productivité et durabilité, Doktar propose une infrastructure numérique intégrée capable d’aligner rendement agronomique, sobriété environnementale et traçabilité.

Le modèle de Doktar repose sur un triptyque technologique composée descapteurs IoT embarqués sur les exploitations, une couche logicielle d’aide à la décision, et une plateforme de traçabilité baptisée CSI (Climate Sustainability Impact). Le tout vise à couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur agricole, de la parcelle à l’acheteur agro-industriel, en apportant des données exploitables, des indicateurs de performance environnementale, et des preuves concrètes de pratiques durables.

« Ce que Doktar apporte, c’est une capacité à industrialiser la durabilité, avec une approche plug-and-play. L’agriculture régénérative n’est plus un concept, elle devient mesurable, traçable et opérable à l’échelle », résume un observateur du secteur.

La société opère déjà dans plus de dix pays, avec des relais en Turquie et une base à Amsterdam. Elle revendique le soutien de six des dix plus grands groupes agroalimentaires mondiaux, qui s’appuient sur sa technologie pour atteindre leurs objectifs climat à l’horizon 2030. Ce sont au total 250 000 hectares de terres agricoles qui sont aujourd’hui gérés via sa plateforme, sur des cultures et géographies variées.

L’entreprise néerlandaise, fondée en 2017, annonce aujourd’hui une levée de fonds de 7,5 millions d’euros pour accélérer le déploiement mondial de sa plateforme. « Nous croyons que Doktar a une position unique pour aider les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires à faire des choix plus intelligents en termes d’efficacité et d’impact », explique dans un communiqué Rogier Pieterse, associé chez Pymwymic, l’un des investisseurs du tour. « Ils permettent une agriculture régénérative à l’échelle avec une applicabilité concrète », ajoute Isabelle Laurencin, associée au sein du European Circular Bioeconomy Fund (ECBF). Le fonds, pionnier du capital-risque bioéconomie en Europe, a co-dirigé l’opération avec Pymwymic, aux côtés du partenaire historique Diffusion Capital Partners.

Doktar prévoit désormais de renforcer sa présence en Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud, tout en élargissant les capacités de sa plateforme pour répondre à la demande croissante d’outils numériques dans le secteur agricole. « Cet investissement marque une étape essentielle dans notre volonté de transformer numériquement l’agriculture à grande échelle. Nous renforçons l’ossature digitale qui permet d’avoir un impact mesurable et vérifiable sur l’ensemble des chaînes de valeur », déclarent Tanzer Bilgen et Selim Ucer, cofondateurs de Doktar.