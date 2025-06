Quand un éditeur centenaire devient venture builder, Zanichelli amorce un virage stratégique avec ZNEXT

Zanichelli Editore, maison d’édition fondée en 1859 à Bologne, lance ZNEXT, une initiative de 60 millions d’euros destinée à soutenir des projets entrepreneuriaux à l’intersection de l’éducation, de la technologie et du bien-être. Ce virage stratégique a pour objectif de dépasser le rôle traditionnel d’éditeur pour devenir un acteur actif de la tech éducative et des nouvelles formes d’apprentissage.

D’un côté, le programme agira comme venture builder, en cofondant des startups, en investissant jusqu’à 150 000 euros dès le pré-amorçage, et en apportant un accompagnement opérationnel et technologique. De l’autre, il opérera également comme véhicule de croissance externe, en prenant des participations majoritaires dans des entreprises à potentiel alignées avec les axes stratégiques du groupe : EdTech, Future of Work, apprentissage continu, et solutions de bien-être.

Cette approche double veut combiner agilité entrepreneuriale et logique industrielle et traduit une volonté de bâtir des ponts entre savoir académique, innovation produit et scalabilité. L’intégration potentielle de projets externes ou portés en interne par des collaborateurs de Zanichelli vise à activer un vivier d’initiatives à fort ancrage pédagogique tout en facilitant leur mise sur le marché.

La gouvernance de ZNEXT est confiée à Elena Lavezzi, nommée managing partner du programme. Son parcours dans la tech européenne est marqué par des responsabilités au sein de Revolut, où elle a dirigé les opérations de croissance pour l’Europe du Sud, mais aussi chez Uber, Circle et Facebook. Elle apporte une solide expérience dans le déploiement de plateformes à forte croissance, avec une compréhension fine des logiques d’acquisition, d’expansion internationale et de structuration d’équipe produit. Son arrivée à la tête de ZNEXT illustre l’ambition de Zanichelli Editore d’insuffler une culture entrepreneuriale exigeante au sein de cette nouvelle initiative.

Zanichelli Editore fait ici le pari que les frontières entre contenu, technologie et usage éducatif sont appelées à s’effacer. À travers ZNEXT, il s’agit d’identifier, de financer et de structurer les outils d’un apprentissage renouvelé, continu, et adapté aux mutations du travail comme de la société.

Dans un paysage européen EdTech en plein développement, l’initiative se démarque par son ancrage industriel, sa capacité d’investissement, et sa logique de plateforme. ZNEXT pourrait constituer un levier de consolidation pour un écosystème encore fragmenté.

En résumé, ZNEXT est porté par Zanichelli Editore, maison fondée à Bologne en 1859. L’initiative mobilise un budget de 60 millions d’euros et se structure autour d’une double stratégie : venture building (avec un ticket moyen de 150 000 euros en pré-Seed) et croissance externe via prises de participation majoritaires. Le projet complète les activités du fonds Zanichelli Venture, actif depuis 2020, et s’inscrit dans une politique plus large de diversification du groupe vers les nouvelles formes de transmission des savoirs.