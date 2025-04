Dolphin Semiconductor lève 10 millions d’euros pour accélérer son développement international

Basée à Meylan, près de Grenoble, Dolphin Semiconductor franchit une nouvelle étape stratégique avec une levée de fonds de 10 millions d’euros. Spécialiste des solutions de propriété intellectuelle (IP) dans le domaine des semi-conducteurs, l’entreprise se distingue par son expertise en conception de circuits mixtes (analogiques-numériques), un segment essentiel pour répondre aux exigences croissantes des marchés industriels, de l’IoT, de l’automobile ou encore de l’électronique grand public.

Au cœur des innovations de Dolphin : des technologies critiques pour la gestion de l’alimentation, la conversion de données et l’audio embarqué. Ces briques technologiques jouent un rôle fondamental dans la conception de SoC (System-on-Chip) de nouvelle génération, notamment grâce à des IPs de gestion d’énergie auto-adaptative sans batterie (SIMO), des solutions de surveillance intégrée et des amplificateurs audio de classe D à très faible consommation.

Avec cette opération, Dolphin entend renforcer sa position sur le marché mondial et soutenir le déploiement de son plan de croissance, notamment via des partenariats internationaux et un élargissement de son portefeuille d’IP. « Ce financement marque une étape importante pour notre entreprise », souligne Laurent Monge, CEO de Dolphin Semiconductor. « L’accompagnement de Vertex Growth va bien au-delà du soutien financier. Leur réseau en Asie représente un levier stratégique clé pour notre développement international. »

Vertex Growth, fonds de capital-risque basé à Singapour et soutenu par Vertex Holdings (filiale de Temasek), a été séduit par l’excellence technologique et la solidité de l’équipe de Dolphin. « L’entreprise dispose d’une équipe exceptionnelle et d’un historique reconnu dans la conception d’IP de pointe », commente Hock Chuan Tam, General Partner de Vertex Growth. « Ses innovations dans des domaines critiques comme la gestion d’énergie ou l’audio à très basse consommation s’intègrent dans quasiment tous les circuits modernes. »