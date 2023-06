DriiveMe ouvre son capital à ISAI dans le cadre d’un OBO minoritaire pour accélérer sa croissance

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

ISAI, le fonds d’investissement des entrepreneurs, annonce son investissement dans DriiveMe, qui déploie un service de logistique automobile en ligne. Cette opération, réalisée dans le cadre d’un Owner Buyout (OBO) minoritaire, aux côtés des fondateurs et de leur équipe de management, vise à renforcer la position de DriiveMe sur le marché.

Fondé en 2012 par Geoffroy et Alexandre Lambert, DriiveMe est une marketplace permettant aux acteurs du secteur automobile (constructeurs, loueurs, concessionnaires…) d’effectuer des convoyages individuels de voitures afin d’optimiser leur logistique. Présente dans neuf pays européen, la startup a jusqu’ici réussi à financer son expansion par ses propres moyens. Depuis 2020, son chiffre d’affaires connaît une croissance annuelle de plus de 80%, et il est prévu qu’il dépasse les 45 millions d’euros d’ici la fin de 2023.

« Une plateforme digitale propriétaire solide »

« DriiveMe présente toutes les qualités que nous recherchons: un management performant et aligné avec l’ADN ISAI, une très forte croissance depuis plusieurs années sur un marché profond et bien orienté, une plateforme digitale propriétaire solide et agile à même de supporter la croissance attendue », confie Nicolas Martineau, General Partner chez ISAI.

Cette opération permettra de renforcer la position de DriiveMe sur ses marchés clés tels que la France, l’Europe du Sud et le Royaume-Uni, tout en explorant de nouvelles régions comme l’Allemagne. Elle représente une étape cruciale pour le développement et le renforcement de sa position sur le marché de la logistique de véhicules individuels.