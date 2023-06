INTEL, WYRE, Elon Musk…

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Alors que la croissance de l’industrie des semi-conducteurs est alimentée par une demande accrue en technologies avancées, INTEL, profite du besoin de réindustrialisation et d’autonomie dans l’approvisionnement d’équipements fondamentaux pour asseoir la souveraineté des états, pour accélérer son plan de développement.

En Allemagne, INTEL reçoit des subventions d’environ 11 milliards de dollars pour la construction d’un complexe de fabrication de puces. Cela vise à améliorer la capacité de production et la compétitivité de l’Allemagne dans le secteur des semi-conducteurs. Aux États-Unis, INTEL bénéficie d’incitations de près de 52 milliards de dollars grâce à la loi Chips and Science Act, afin de stimuler la production nationale de semi-conducteurs. Ces fonds sont utilisés pour moderniser et construire de nouvelles installations. En Inde, Intel envisage d’investir au moins 1 milliard de dollars dans une usine de semi-conducteurs, soutenue par des incitations gouvernementales, pour stimuler la production locale et répondre à la demande croissante de technologies avancées. En Irlande, Intel prévoit d’investir 12 milliards d’euros (13 milliards de dollars) pour étendre son site de production à Leixlip, avec l’aide de subventions gouvernementales. Cela augmentera la capacité de production et répondra à la demande croissante de produits Intel. En Pologne, Intel envisage d’investir 4,6 milliards de dollars pour renforcer sa présence en Europe et répondre à la demande croissante de semi-conducteurs. Cet investissement sera probablement soutenu par des incitations et des subventions gouvernementales. En Israël, l’investissement d’Intel bénéficie d’une subvention gouvernementale représentant 12,8% des 25 milliards qu’Intel va injecter pour la construction d’une usine.



BREAKING NEWS:

La startup de paiements en cryptomonnaies, WYRE, est en train de mettre fin à ses activités et déclare que les investisseurs peuvent retirer leurs actifs jusqu’au 14 juillet, plusieurs mois après que Bolt ait annulé son acquisition de Wyre pour une valeur de 1,5 milliard de dollars.

A LIRE:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, SELLSY

Notre partenaire Sellsy propose une suite CRM complète à destination des TPE et PME, intégrant des outils de marketing, ventes, facturation, pré-comptabilité et gestion de trésorerie. La solution permet à plus de 6 900 entreprises de gagner du temps, booster leurs ventes et sécuriser leur revenu. Elle s’adresse notamment aux équipes marketing, ventes et administratives.

Vue pipeline, sales automation, email marketing, Gestion de vos contacts et des opportunités, création de devis, émission de factures, vous pouvez découvrir sur cette page les différentes fonctionnalités de la suite SELLSY

Et pour vous convaincre, c’est la solution CRM que FRENCHWEB.FR a adopté depuis 2011!

FRENCHWEB NETWORK:

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

La startup Arrago obtient 5 millions d’euros de fonds propres auprès d’investisseurs renommés de la FinTech, tels que Didier Valet et Roger Tjong, mais également auprès des fonds européens LO Capital et Obotritia Capital. En plus de ces fonds propres, l’entreprise a sécurisé 50 millions d’euros en dette pour renforcer sa capacité de financement.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

Basée à Munich, FERNRIDE , une startup spécialisée dans le développement de la technologie de conduite autonome et de contrôle à distance pour les camions de cour électriques, a réussi à lever 31 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A. La start up basée à Boston, CLOUDZERO, spécialisée dans la gestion des coûts du cloud, a réalisé une levée de fonds de série B de 32 millions de dollars, avec en lead investor Innovius Capital et Threshold Ventures, portant le total des fonds levés à plus de 52 millions de dollars. PERCEPTO , une start up qui commercialise des logiciels et du matériel pour des applications de drones industriels, a levé 67 millions de dollars lors d’un tour de financement de série C. Cette somme se répartit en environ 50 millions de dollars en capitaux propres et 16 millions de dollars en dette. Le tour de financement a été mené par KDT.



EXPERIENCES:

Comment les partenariats peuvent ils permettre à une marque de développer de nouveaux business?

C’est l’une des tendances marketing qui s’accentue, la création d’un écosystème de partenaires technologique, produit et bien entendu business autour des marques. L’opportunité de proposer une offre mais aussi une expérience la plus riche possible à vos clients. De nombreuses marques excellent dans le domaine à l’instar d’Aircall ou encore de Sellsy dont nous accueillons pour ce second épisode de notre podcast Future of Digital Marketing, Mathieu Arles Dufour, Head of Channel Partnerships chez Sellsy.

MOUVEMENTS avec ALTAIDE, le cabinet de chasse digital

Frédéric TAMAYA est promu responsable communication chez ENGIE.



BON ANNIVERSAIRE !

Michael Amar (V3ntures)

Frederic Hermelin (Linagora)

Raphael Theet (Dassault System)

LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

Spotify, Vous pouvez écouter l’émission GOOD MORNING FRENCHWEB sur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Listen to « Anthropic la startup qui rend son IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple… » on Spreaker.