E-commerce: le Grenoblois Spartoo entre en Bourse à Paris

La plateforme française de vente de chaussures et articles de modes en ligne Spartoo fait aujourd’hui ses premiers pas en Bourse, sur Euronext Growth. Spartoo aurait prévu d’émettre 3,6 millions d’actions nouvelles, comprises entre 6,53 euros et 7,22 euros, ce qui pourrait lui permettre de lever environ 25 millions d’euros. L’entreprise grenobloise a confirmé son ambition de diversifier ses activités, notamment dans la décoration, et de se placer comme un géant européen sur le marché de la chaussure et du prêt-

à-porter en ligne, estimé à 84 milliards de dollars en 2020.

Lancé en 2006 par Boris Saragaglia, Spartoo revendique un large choix d’articles de mode en France et en Europe, avec plus de 8 000 marques et 700 000 références. Rentable depuis 2014, l’entreprise connaît une croissance ininterrompue depuis 12 ans. Soutenu notamment par Sofina et Highland Capital Partners, Spartoo a levé au total 74,7 millions de dollars depuis son lancement, selon les données de Crunchbase.

Miser sur le développement de l’activité BtoC en ligne et hors ligne

À l’international, Spartoo a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 134 millions d’euros. Présente dans plus de 30 pays d’Europe, l’entreprise grenobloise ambitionne de financer sa stratégie de croissance grâce à son augmentation de capital, qui repose sur le développement de son activité BtoC en ligne et hors ligne, le développement des services pour compte de tiers et une croissance de ses ventes et de sa rentabilité. Spartoo prévoit de miser 30 millions d’euros dans ce plan.

L’essor des ventes en ligne a permis au secteur de se maintenir pendant la crise et de faire des entrées en Bourse remarquables depuis le début de l’année 2021, à l’instar de Poshmark ou de Coupang, évaluées respectivement à 15 et 60 milliards de dollars. Au début du mois de juin, un autre site de vente d’articles de mode en ligne a frappé fort lors de son IPO. En effet, l’entreprise allemande About You, concurrente de Zalando et Asos, a levé 842 millions d’euros (environ 1 milliard de dollars) lors de son introduction à la Bourse de Francfort, pour atteindre une valorisation de 3,92 milliards d’euros.