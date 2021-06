Retail: face à Zalando et Asos, About You veut lever 1,1 milliard de dollars pour son IPO

Le site de vente d’articles de mode en ligne About You confirme aujourd’hui son intention d’entrer à la Bourse de Francfort, une opération qui pourrait le valoriser à 4 milliards d’euros. La startup hambourgeoise a fixé le prix de ses actions entre 21 à 26 euros et prévoit de lever 600 millions d’euros de plus via un placement privé, ce qui devrait lui permettre de récolter au total 941 millions d’euros, soit 1,1 milliard de dollars selon Bloomberg. About You a indiqué vouloir financer son expansion internationale et sa plateforme technologique.

Lancé en 2014 en tant que filiale d’Otto Group, About You compte 400 000 articles et plus de 2 000 marques sur sa plateforme. Le site, qui a connu des difficultés en 2020, prévoit une croissance dans les mois à venir, misant sur le déconfinement et le retour des évènements nocturnes pour vendre des articles de soirée. La startup cible en particulier les femmes de 20 à 30 ans, déjà sollicitées par d’autres plateformes, à l’instar d’Asos ou Zalando, qui, à l’inverse, ont été portées par le confinement.

En effet, les revenus d’Asos ont augmenté de 19% pour atteindre 3,608 milliards d’euros en 2020, tandis que Zalando a enregistré une croissance de ses revenus de 23,1%, soit 7,98 milliards d’euros. De son côté, la plateforme allemande revendique 1,17 milliard d’euros de revenus sur l’année fiscale 2020/2021.

Présent sur 23 marchés, About You développe également une plateforme de création de site e-commerce. Baptisée ABOUT YOU Commerce Suite, elle permet comme Shopify de booster son activité en ligne. Parmi ses clients, elle compte des marques telles que Marc O’Polo, Lascana, Baur ou encore Depot.