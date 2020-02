E-commerce: « Nous sortons de l’économie du produit pour entrer dans celle de l’expérience»

iAdvize est positionné sur le front de l’expérience client depuis 2010. Un domaine qui a énormément évolué, tout comme les attentes des clients envers les marques.

«Le monde a changé. Nous sommes en train de sortir de l’économie du produit pour entrer dans celle de l’expérience», explique Julien Hervouët qui a fondé iAdvize avec Jonathan Gueron. «L’économie du produit, c’était d’avoir l’éventail de références le plus large possible au meilleur prix. Et cette course, elle se termine avec un taux de conversation en pourcentage. Le grand vainqueur de cette course c’est Amazon. Aux Etats-Unis, l’entreprise représente plus de 40% de part de marché», illustre l’entrepreneur.

Mais il existe aujourd’hui un autre moyen de se démarquer et d’être en phase avec les clients. «Dans cette logique de différenciation, on voit aujourd’hui de nombreux acteurs, et notamment de nouveaux entrants, se positionner sur une offre différente centrée sur l’expérience. L’enjeu alors n’est plus uniquement de posséder un produit mais de l’acheter pour vivre une expérience, la partager, être inspirée par d’autres… ». L’entrepreneur cite une entreprise comme Airbnb qui a réussi se pari ou encore ManoMano en France. «Aujourd’hui, l’enjeu majeur des directeurs marketing est de réorienter leur stratégie pour obtenir cette différentiation autour d’une expérience différenciante».

Le créneau d’iAdvize, c’est plus particulièrement le marketing conversationnel. Outre les outils plus traditionnels que l’entreprise propose autour du messaging technology (messaging enrichi, voix), de l’intelligence artificielle pour faire du ciblage prédictif ou encore des outils pour mesurer l’impact de sa stratégie conversationnelle avec les clients, elle a créé la plateforme « ibbü ». Celle-ci permet aux marques de pouvoir s’appuyer sur une communauté d’experts indépendants- par exemple en ce qui concerne la photographie- qui conseillent les clients sur le choix du produit, l’utilisation.… Des entreprises comme Cdiscount, Leroy Merlin ou encore The Kooples utilisent cette solution.

Basé à Nantes, au global, iAdvize travaille avec plus de 2 000 marques. L’entreprise opère depuis la France, l’Allemagne et l’Angleterre, et s’est lancée aux Etats-Unis en 2018.