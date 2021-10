E-santé: l’Américain Aptar rachète le Français Voluntis, spécialisé dans les logiciels de suivi médical

L’Américain Aptar détient, à l’issue d’une offre publique d’achat, plus de 95% du capital de Voluntis, qui développe des logiciels de suivi médical, et va engager une procédure de retrait de la Bourse de Paris, a annoncé lundi le groupe français. Dans le cadre de cette OPA clôturée vendredi, Aptar a acquis près de deux millions d’actions Voluntis pour un montant total d’environ 17,1 millions d’euros et « détient donc à ce jour 8 774 907 actions Voluntis représentant 96,53% du capital et au moins 95,53% des droits de vote », a indiqué le groupe dans un communiqué.

Objets de santé connectés

Le succès de l’OPA permet au groupe de déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) « une demande de mise en oeuvre d’un retrait obligatoire portant sur la totalité des actions Voluntis », qui était coté sur Euronext Growth, un marché moins contraignant utilisé pour les entreprises plus petites. L’AMF a de son côté indiqué que la suspension de la cotation des actions Voluntis était maintenue. Aptar a dans un premier temps acquis environ 64,6% du capital auprès des actionnaires de référence et de certains managers, au prix de 8,70 euros par action, soit un montant total d’un peu plus de 51 millions d’euros.

Il a ensuite lancé une OPA sur les actions restantes, au même prix. Voluntis comptait notamment la banque publique Bpifrance parmi ses investisseurs. Le groupe français développe des applications qui aident les patients à suivre et adapter leur traitement, comme par exemple la prise d’insuline chez les diabétiques. Aptar est, lui, un groupe spécialisé dans le conditionnement de médicaments, mais qui développe aussi des objets de santé connectés, ce qui explique sa volonté de se développer dans le numérique.