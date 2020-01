EcoVadis, la startup qui évalue la RSE des entreprises, lève 200 millions de dollars

Nouvelle étape pour EcoVadis. La start-up française, qui a créé une plateforme de notation en responsabilité sociétale des entreprises (RSE), vient de boucler un tour de table de 200 millions de dollars pour poursuivre son développement à l’international, principalement aux États-Unis est en Asie. Cet investissement provient de CVC Growth Partners, la branche growth Equity de CVC Capital Partners. Il y a trois ans, la société avait bouclé un premier tour de table de 30 millions d’euros auprès de Partech. L’entreprise prévoit de recruter 200 collaborateurs supplémentaires cette année.

Fondée en 2007 par Pierre-François Thaler et Frédéric Trinel, EcoVadis développe une plateforme collaborative qui permet aux grandes entreprises d’évaluer la performance environnementale et sociale de leurs fournisseurs. Ce dispositif vise à réduire les risques en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et d’encourager les éco-innovations au sein de leur chaîne d’approvisionnement. A ce jour, la plateforme de notation d’EcoVadis est utilisée par plus de 60 000 entreprises dans 155 pays.

Retour sur cette aventure avec notre entretien avec Pierre-François Thaler, co-fondateur d’EcoVadis :

EcoVadis : les données clés

Fondateurs : Pierre-François Thaler et Frédéric Trinel

Création : 2007

Siège social : Paris

Secteur : Développement durable

Activité : plateforme de notation en responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Financement : 30 millions d’euros auprès de Partech en décembre 2016, 200 millions de dollars auprès de CVC Growth Partners en janvier 2020…