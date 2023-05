Edenred rachète la plateforme Reward Gateway pour 1,3 milliard d’euros

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

La société française de services prépayés Edenred, maison mère de Ticket Restaurant, annonce mardi acquérir pour 1,15 milliard de livres (1,32 milliard d’euros), la plateforme Reward Gateway, spécialiste des « avantages » visant à fidéliser les salariés, présente au Royaume-uni et en Australie.

« En élargissant sa couverture géographique à une sélection de pays-clés », Edenred progresse vers son objectif « d’être la plateforme mondiale de référence pour les avantages et l’engagement des salariés » (réductions et récompenses, bien-être…), affirme le PDG Bertrand Dumazy, cité dans un communiqué.

Reward Gateway va ainsi apporter à Edenred « des positions de leader au Royaume-Uni et en Australie ainsi qu’une présence prometteuse sur le marché américain », précise le dirigeant, qui mise sur de « fortes synergies » entre les deux entreprises.

Fondé en 2006 au Royaume-Uni, Reward Gateway compte « plus de 4.000 clients et 8 millions de salariés utilisant ses solutions au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis », précise le communiqué.

Ces dernières années, Reward Gateway « a enregistré une croissance continue à deux chiffres de ses revenus, associée à une forte rentabilité », poursuit-il. La société prévoit de générer en 2023 un chiffre d’affaires de 95 millions de livres sterling, soit 109 millions d’euros.

Le mois dernier, Edenred avait affirmé avoir « une capacité à faire des acquisitions, supérieure à deux milliards d’euros » et regarder des cibles de « toutes tailles », compte tenu de cette situation financière confortable. L’acteur historique se voit attaquer par de nouveaux entrants à l’instar de SWILE

Fin octobre, le PDG avait expliqué vouloir profiter du fait que les sociétés technologiques « deviennent plus abordables » aux Etats-Unis et ailleurs, pointant des « valorisations divisées par deux pour certaines », comparé à leurs niveaux d’il y a 3-4 ans, faisant « très largement plus que compenser la force relative du dollar ».

Présent dans 45 pays, Edenred compte 10.000 salariés et table cette année sur une croissance organique de son bénéfice Ebitda « supérieure à 12% ».

Le groupe a trois pôles d’activité, dont la principale, les « avantages aux salariés » — Ticket Restaurant, Ticket Cesu (chèques emploi service préfinancés), paiement mobile sans contact, etc. — représente 61% de son activité opérationnelle.

Suivent les « solutions de mobilité professionnelle » (cartes de paiement de carburant par exemple), qui représentent 26% de son activité et les « solutions complémentaires » (solutions de paiement interentreprises…), qui génèrent 13% du chiffre d’affaires opérationnel.

Edenred a affiché des résultats record en 2022, dégageant un bénéfice net de 386 millions d’euros, en hausse de 23,3% pour un chiffre d’affaires de 2,03 milliards d’euros, en croissance de 24,8%.