EdTech: Engageli lève 33 millions de dollars auprès de Maveron et Educapital

Le secteur de l’EdTech a connu un véritable boom en 2020, en raison de la fermeture des écoles et des universités à travers le monde. Le marché devrait atteindre les 400 milliards de dollars en 2025. Pour répondre à l’urgence des étudiants et professeurs d’université qui ont été obligés d’adopter un modèle hybride, Engageli a développé un outil de classe virtuelle. La startup américaine lève aujourd’hui 33 millions de dollars en série A auprès de Maveron et du fonds européen Educapital. Cette opération porte le financement total de l’entreprise à plus de 47 millions de dollars.

Lancé en 2020 par Dan Avida, Serge Plotkin, Daphne Koller et Jamie Nacht Farrell, Engageli a développé une plateforme de classe virtuelle à destination des étudiants et enseignants du supérieur. Elle permet de réaliser des cours en ligne, des prises de notes, des sondages ou encore un système de questions-réponses. Cette solution s’avère être la bienvenue alors que les enseignants doivent adopter un modèle hybride, entre présentiel et distanciel.

Le «Zoom de l’Education»

« Avec Engageli, j’ai eu l’impression que l’expérience ressemblait le plus possible à une vraie salle de classe. Les étudiants sont assis à des tables, je peux voir rapidement ce qu’ils font, ils peuvent poser des questions aux autres à leur table, ils discutent et interagissent », commente le Dr Theodora Christou, professeur à l’université Queen Mary de Londres. Engageli prévoit désormais de lancer une nouvelle version de sa plateforme au printemps, qui permettra notamment de gérer l’appel en classe, l’intégration LMS, le panel de conférenciers et l’inclusion de fonctionnalités permettant de co-enseigner.

« Nous avons été séduits par ce projet porté par une équipe de serial entrepreneurs de renom, Dan Avida et Daphne Koller, co- fondatrice de Coursera », commente Marie-Christine Levet, co-fondatrice d’Educapital. « Engageli, c’est le ‘Zoom de l’Education’ le produit innovant qu’étudiants et professeurs attendaient tous depuis les débuts de l’école en ligne ».

Engageli : les données clés

Fondateurs : Dan Avida, Serge Plotkin, Daphne Koller et Jamie Nacht Farrell

Création : 2020

Siège social : Californie

Secteur : EdTech

Activité : outil de classe virtuelle

Financement : 33 millions de dollars en série A auprès de Maveron et du fonds européen Educapital.